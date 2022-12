Mostra Presepi Chiari, in centinaia nei giorni di festa

Grande successo per la Mostra Presepi Chiari.

Inaugurata domenica 18 dicembre 2022 la Mostra curata dall'associazione Amatori Presepe ed in questi giorni di festa sono stati in centinaia i visitatori che l'hanno potuta ammirare. Il taglio del nastro è stato ad opera del piccolo visitatore Federico, accompagnato dalla sua mamma, insieme ad Adriana, la moglie del curatore Alberto Firmo, alla presidente del Consiglio, Laura Capitanio, e a don Giovanni Amighetti che ha curato la benedizione.

«Vi ringraziamo di cuore per essere ritornati in Villa con questa bellissima mostra - ha ribadito Capitanio - Il Covid ci ha rallentati, ma non ci ha fermati e ci stiamo sforzando, anche come città, a riprendere la normalità del nostro vivere. Voi lo avete fatto con questa mostra che non soltanto è molto bella, ma ci riporta alla tradizione del Natale. Il Natale, infatti, richiede famiglia, ristabilire priorità nella propria vita e, sicuramente, fare qualcosa di bello è anche poter agire per la propria comunità. E voi lo avete fatto regalandoci questo meraviglioso percorso da visitare, nelle festa, con i nostri cari.