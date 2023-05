Maestro Giovanni Battista Zotti: doppio appuntamento a Berlingo in sua memoria

Maestro Giovanni Battista Zotti: un doppio appuntamento a Berlingo in sua memoria.

Maestro Giovanni Battista Zotti: gli eventi

Doppio appuntamento a Berlingo in memoria del Maestro Giovanni Battista Zotti, a cui è stata intitolata la biblioteca comunale. Gli eventi, in calendario il 13 e il 25 maggio, sono stati organizzati dalla biblioteca in collaborazione con il Comune per celebrare i 25 anni dalla scomparsa del Maestro nato del piccolo comune bresciano. Musicista eclettico con la passione per i nuovi strumenti informatici Zotti manifestò già da piccolo una progressiva carenza visiva che lo porterà in breve tempo alla completa cecità. Disabilità che, però, non lo ostacolerà mai nel suo prolifico percorso musicale: insegnante di Educazione Musicale prima e concertista poi, Zotti fece molto per le persone ipovedenti, e non soltanto in ambito musicale, come i corsi sull’utilizzo del computer per disabili, finanziati dal Rotary Club, che oggi portano il suo nome e sono tenuti in varie città italiane.

Giovanni Battista Zotti si è spento a San Donato Milanese per una grave malattia il 24 aprile 1998.

“Il Maestro Zotti- spiega Giuseppe Lumini, presidente della biblioteca di Berlingo- è uno dei personaggi culturalmente più importanti della nostra comunità. La sua vita era a Milano, dove si era trasferito ancora piccolo, ma le sue estati le trascorreva sempre nel paese natio. Di lui ricordo non solo la sua straordinaria carriera musicale ma anche la sua attività sociale, al fianco degli ipovedenti, e la sua sensibilità per la cultura a 360 gradi, che lo portò a creare ambientazioni sonore per mostre d’arte contemporanea, a realizzare LP e pubblicazioni didattiche”. “Gian Battista Zotti Pianista, organista, compositore e didatta- spiega il sindaco Fausto Conforti- fu un vero pioniere dell'informatica ben prima che questa divenisse un fenomeno di massa. Figura di alto profilo Gian Battista fu probabilmente il primo non vedente italiano ad avere un sito web e soprattutto ad esserselo creato da solo. Molto attivo nel panorama musicale milanese negli anni Settanta e Ottanta ha lasciato in coloro che lo hanno conosciuto un indelebile ricordo. Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo ricorda la profondità della sua intelligenza, la vastità della sua cultura e la disponibilità disinteressata con cui offriva aiuto e amicizia a chi ne avesse bisogno. Le sue opere musicali sono una ricchezza ancora da scoprire: musica elettronica, composizioni per coro e orchestra, musica strumentale varia. La sua prematura scomparsa avvenuta il 24 aprile 1998 a San Donato (MI) lascia un vuoto incolmabile. L'Amministrazione Comunale di Berlingo nell'anno di Brescia Bergamo capitali Italiane della Cultura, ricorda il suo grande artista berlinghese G. B. Zotti nel 25° della sua scomparsa”.

Gli eventi

Sabato 13 maggio, presso Piazza Salvo D'Acquisto, a partire dalle ore 20:30 è previsto il concerto con l'orchestra O.M.A.V.V. mentre giovedì 25 maggio, presso l'azienda agricola “Al Berlinghetto” sarà la volta dell'evento dal titolo “Vedere” che metterà in “scena” la vita e la musica del maestro Zotti, con la partecipazione di Francesco Rampichini, Giulio Locatelli, Laura Benenati e la regia di Sabrina Corabi. In omaggio ai presenti, durante la serata, saranno distribuiti cd del Maestro fino ad esaurimento scorte.