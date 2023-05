"FuoriLuogo": al via il ciclo di quattro appuntamenti a Nave

FuoriLuogo nasce da un’idea nata da un incontro tra Dorina Frati e l’assessora Roberta Paradisi per il Comune di Nave nel settembre del 2017 con l’intento di organizzare sul territorio una manifestazione musicale di rilievo, di alta qualità e che potesse avere una buona risonanza anche al di fuori del territorio comunale.

"FuoriLuogo" nel dettaglio

Il Comune di Nave, ed in particolar modo i membri della Consulta della Cultura erano, nello stesso periodo, alla ricerca di un evento da poter organizzare e promuovere che potesse rispondere proprio a quei criteri, per poter offrire alla cittadinanza un’esperienza culturale di pregio, che potesse valorizzare il territorio. Proprio da questo incontro tra offerta e bisogno avvenuto quasi per caso, nasce FuoriLuogo: grazie al coinvolgimento attivo di alcuni membri della Consulta si è arrivati alla definizione precisa e puntuale della prima edizione, realizzata nel 2018.

La prima edizione, realizzata in 4 date presso la Pieve della Mitria, il Molino Fenotti, Villa Bertoli e l’azienda Duferco Sviluppo (Ex-Stefana) ha visto suonare l’orchestra a plettro M. e C. Terroni con il Mo Paolo Pollastri all’oboe e il Mo Dorina Frati alla direzione e al mandolino, il trio di musica barocca composto da Elena Bertuzzi, Claudia Pasetto e Ilaria Fantin, il pianista Mo Roberto Cominati e il violoncellista Mo Giovanni Sollima. Tutte e quattro le serate hanno raccolto il pieno successo di pubblico, totalizzando quattro sold out e un’eco mediatica di notevole spessore.

La seconda edizione, ha visto I Virtuosi Italiani, Il Quintetto Anedda, il Quintetto Bislacco e Paolo Pollastri esibirsi in altre location uniche ed originali del territorio. Degna di nota la partecipazione del nuotatore olimpico Giorgio Lamberti come voce narrante del concerto del M° Pollastri. La sede industriale di Automazioni Industriali, l’Officina di Giuseppe Rivadossi, il sagrato ed il portico della Chiesa di San Cesario e Villa Bernardis sono state le cornici di queste quattro indimenticabili serate in musica. Anche la seconda edizione si è contraddistinta per i quattro sold out e per una risonanza mediatica di elevato spessore.

La terza edizione, prevista per fine maggio 2020 e già organizzata nel dettaglio, è stata purtroppo cancellata a causa dell'emergenza Covid-19.

Proprio dal successo delle prime due edizioni e dalla voglia di ripartire, nel 2021 è stato riproposto il format FuoriLuogo in un calendario di quattro serate, con proposte musicali e location sempre più interessanti, originali e fuori dagli schemi.

L’edizione 2021, realizzata presso la ditta ILPA, Villa Irene, la Vasca volano ed il Complesso di San Cesario, ha visto esibirsi Giobbe Covatta con Danilo Rossi e l’Orchestra da Camera Bruno Manera, il saxofonista Mario Marzi con il fisarmonicista Simone Zanchini, Giovanni Falzone e Metropolitan Band e Il Settimino Italiano della Scala.

Le quattro serate, tutte di notevole spessore, svoltesi nel pieno rispetto delle norme previste in tema di prevenzione e sicurezza a tutela della salute di tutti gli intervenuti, hanno raccolto il totale apprezzamento dei presenti e notevole risonanza sui mass media.

L’edizione 2022, realizzata presso Villa Bernardi, il Vivaio Cammarata, la ditta R.B.M e località S. Antonio, ha visto esibirsi Danilo Rossi & The New Gipsy Project; il saxofonista Gianni Alberti con il fisarmonicista Fausto Beccalossi; il primo clarinetto solista del Teatro alla Scala Fabrizio Meloni con il compositore/violoncellista Jorge A. Bosso e i percussionisti Gianni Massimo Arfacchia e Elio Marchesini; il violinista Boris Begelman.

Il progetto

Il tema principale del progetto è quello di offrire esperienze musicali significative in luoghi del territorio che normalmente non sono propriamente adibiti a rappresentazioni artistiche o ad esperienze culturali. Proprio da qui nasce il titolo “FuoriLuogo”, per sottolineare l’estraneità della proposta rispetto ai luoghi in cui essa viene realizzata. Per ogni data di rappresentazione, (quattro in totale) sono stati accuratamente selezionati sia i programmi musicali (autori, tipo di musica, esecutori, strumenti coinvolti), sia le location in cui essi vengono proposti (aziende, fabbriche, luoghi produttivi storici) per poter rispondere in maniera puntuale, ad ogni serata, agli obiettivi di seguito esposti.

Gli appuntamenti in programma

Domenica 21 maggio alle 20.30 al Centro Tennistico comunale si esibiranno l'orchestra "Bruno Maderna" e l'orchestra "Mauro e Claudio Terroni"; mercoledì 24 maggio alle 20.30 a Villa Buffoli protagonista Anna Loro all'arpa; sabato 27 maggio alle 20.30 ad esibirsi al Drink shop Fusari saranno Elisa Citterio (al violino), Dorina Frati (mandolino) e Cristina Vidoni (violoncello). Ultima serata domenica 28 maggio 2023 alle 20.30 al Presider con protagonisti i "Percussionisti della Scala".