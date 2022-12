Luigi Simeoni incontra i fan, il firmacopie a Roncadelle.

Luigi Simeoni incontra i fan

Appuntamento a Elnòs Shopping per tutti i fan e i lettori più affezionati di Luigi Simeoni, che potranno incontrare il famoso fumettista bresciano, conosciuto come “Sime”, giovedì 5 gennaio 2023 alle 17.30 al T-Hub, al primo piano del Meeting Place. Il Meeting Place ospiterà l’evento firmacopie con l’autore organizzato in occasione della nuova edizione del suo graphic novel Stria, un thriller-horror ambientato nelle valli bresciane. Pubblicato da Sergio Bonelli Editore nella nuova edizione del 2022, Stria racconta il passato di Fabio e Chiara, che nascondono nella loro adolescenza un segreto da cui non possono più fuggire. Sime firmerà le copie di Stria ai fan, che potranno acquistare il volume direttamente in loco prenotando la propria copia presso Funside Elnòs. Durante l’evento sarà possibile acquistare anche Gli occhi e il buio, un altro graphic novel che porta la firma di Sime e che proietta i lettori in un avvincente thriller ambientato a inizio ‘900. Tutte le informazioni sul sito elnosshopping.info.

Luigi “Sime” Simeoni

Luigi Simeoni nasce a Brescia nel 1967, e si forma come illustratore, copywriter e creativo presso diverse agenzie pubblicitarie. Nel 1990 esordisce nel fumetto, pubblicando su Cattivik, Nick Carter, Futuro Zero, Lazarus Ledd, Fullmoon Project e Hammer. Dal 1995 collabora con la Sergio Bonelli Editore, dove scrive e disegna storie per Nathan Never, Volto Nascosto, Tex, Gregory Hunter e la collana Le Storie. Tra il 2007 e il 2011 pubblica i suoi più noti graphic novel thriller-horror, Gli occhi e il buio e Stria. Dal 2012 crea storie per Dylan Dog e dal 2019 insegna fumetto a Brescia presso la Scuola Internazionale di Comics.