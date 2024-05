Holden incontra i fan a Roncadelle per il firma copie

A Roncadelle Holden incontra i fan per il firma copie.

Il firma copie di Holden a Roncadelle

Un appuntamento che farà sicuramente la gioia dei numerosi fan di Holden. Il cantante incontrerà i fan fresco di partecipazione ad Amici di Maria de Filippi e dalla vittoria del Premio delle Radio nel corso della finale del programma.

L'incontro con i fan

Holden, incontrerà i fan all’interno dello Spazio Eventi di ELNÒS Shopping lunedì 27 maggio alle ore 17:30, per firmare le copie del suo nuovo album “Joseph”, pubblicato il 24 maggio 2024 per LaTarma Records / Ada / Warner Music Italy. I fan potranno ritirare i pass per partecipare all’evento all'Infopoint del Meeting Place di Roncadelle a partire dal 24 maggio, presentando l’album dell’artista e il relativo scontrino che ne attesti l’acquisto. È possibile acquistare l’album anche presso i punti vendita Euronics Dimo e Mondadori Bookstore, presenti all’interno del Centro.

Come fare per partecipare

L’accesso allo Spazio Eventi sarà regolato per numero di pass: i titolari dei primi 60 pass potranno accedere all’area già dalle ore 16.30. Il QR code presente sul retro del pass consentirà di scaricare, dal portale dedicato, la propria foto con Holden dopo l'evento.

Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.