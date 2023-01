"Help!", Elisabetta Filippini presenta il suo manuale di sopravvivenza

"Help!" è il titolo del manuale di sopravvivenza firmato da Elisabetta Filippini.

"Help!", la presentazione

La presentazione è in programma per giovedì 5 gennaio 2023 alle 17.45 nella Sala Civica Italo Calvino di via Leonardo da Vinci 44 a Rezzato.

Ingredienti

Quali caratteristiche deve avere un musicista professionista? Qual è il percorso formativo da seguire? Quali le risorse da mettere in campo per procacciarsi ingaggi e gestire le situazioni di emergenza? Tra le pagine piccola guida risponde a queste e altre domande affrontando tutte le problematiche che si pongono a chi si avvicina al settore della musica professionale. Nelle sue pagine il lettore troverà un quadro preciso di come funziona la carriera di un musicista oggi, alla luce dei cambiamenti avvenuti a partire dalla seconda metà del Novecento.

Da una panoramica delle norme deontologiche che regolano il settore alle questioni tecniche che riguardano fonia e attrezzature, dai consigli per l’autopromozione a una descrizione del funzionamento del mondo discografico e delle produzioni musicali, questo agile manualetto, scritto in uno stile fresco e attuale, offre ai giovani professionisti o aspiranti tali tutti gli strumenti utili per scegliere con consapevolezza il proprio destino artistico.

L'autrice

Elisabetta Filippini è musicista, docente di musica e musicoterapeuta. All’insegnamento affianca dal 2005 un’intensa attività live come chitarrista, in Italia e all’estero. Ha studiato Mix e mastering e Produzione audio presso l’Università degli Studi di Pavia ed è laureata in Scienze e Tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema.