Gli Articolo 31 a Roncadelle: firma copie e presentazione del nuovo album Protomaranza.

A Roncadelle arrivano gli Articolo 31

ELNÒS Shopping sarà una delle prime tappe del tour dedicato alla presentazione di “Protoromanza", il nuovo e attesissimo album degli Articolo 31 in uscita il 10 maggio, a distanza di 31 anni dal loro primo disco (“Strade di città” nel 1993), dopo aver collezionato oltre 250 milioni di stream audio/video, con l’attesa reunion a Sanremo lo scorso anno e un tour sold out che da maggio a settembre 2023 ha visto presenti oltre 100mila spettatori.

Gli Articolo 31 tornano sulla scena con “Protoromanza" , fotografia della nostra società scattata con grande lucidità e con la consueta ironia che caratterizza il duo, senza filtri né buonismi e senza risparmiare nessuno. 16 tracce inedite che esplorano l’oggi con disincanto, attraverso uno sguardo capace di essere sia leggero e beffardo che maturo, spinto, impegnato e senza lasciare mai spazio all’amore in senso romantico.

L'evento

I partecipanti all’evento, che si terrà lunedì 13 maggio 2024 dalle 18 presso lo Spazio Eventi al primo piano del Meeting Place, avranno la possibilità non solo di incontrare il gruppo e partecipare al firmacopie, ma anche di assistere ad un’esclusiva performance live dello storico duo.

Come fare per partecipare

Per partecipare all’evento showcase è necessario ritirare il Pass all'Infopoint del Centro, disponibile a partire dal 7 maggio. I fan che preordineranno oppure acquisteranno l’album presso i punti vendita Euronics Dimo o Mondadori Bookstore di ELNÒS Shopping avranno diritto a un pass prioritario, che consentirà l’accesso al pit di fronte allo Spazio Eventi già dalle ore 16:00. Coloro che presenteranno un documento che attesti il preordine o l’acquisto dell’album presso esercizi commerciali esterni avranno possibilità di ricevere un pass regolare, con accesso all’area dell’evento dalle ore 17. Per poter partecipare all’evento sarà comunque necessario essere in possesso del cd o del vinile fisico. Il QR code presente sul retro del pass consentirà di scaricare dal portale dedicato, a evento concluso, la propria foto con gli Articolo 31.

Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.