Giochi da tavolo per ragazzi a Gussago: tutto quello che c'è da sapere

A partire dal 1° febbraio fino al 2 maggio, la biblioteca comunale di Gussago proporrà una nuova iniziativa per ragazzi (età maggiore di 15 anni): ogni primo giovedì del mese, sarà possibile partecipare a serate dedicate ai giochi da tavolo. Le serate saranno condotte da personale esperto che guiderà i partecipanti in divertenti sfide ludiche, saranno delle sfide all’insegna del fair play e della socializzazione, ideali per trascorrere del tempo in compagnia degli amici o per fare nuove conoscenze.

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Per partecipare, è necessario contattare la biblioteca al numero 030 2770885 durante gli orari di apertura, oppure mandando un’email all’indirizzo biblioteca@comune.gussago.bs.it

Le parole dell'assessore alla Cultura Valetti

L’Assessore alla Cultura Simone Valetti ha commentato: