La Bottega dell'inclusione, per dare lavoro a cento persone con disabilità

Spesso le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità si fermano, dopo grandi fatiche, ad un passo dal loro vero, enorme obiettivo: quello di inserire i disabili nel mondo del lavoro, perché possano garantirsi quell'autonomia - economica, ma anche psicologica e sociale - che è la vera cifra dell'inclusività. Oggi, in provincia di Brescia, c'è uno strumento in più per cento persone tra i 16 e i 40 anni, grazie al progetto «La bottega dell'inclusione» di Scuola bottega artigiani. Un progetto pionieristico che si articola in una rete inter-istituzionale decisamente articolata, con diversi attori orientati ad un unico fine. L'indipendenza delle persone con disabilità.

La Bottega dell'inclusione

Il progetto, finanziato nell'ambito dell'Avviso Regionale Pubblico per l'inclusione attiva delle persone con disabilità, mira infatti a rafforzare l'integrazione socio-lavorativa di cento persone con disabilità fisica, intellettiva, psichica e sensoriale che saranno individuati tramite i Centri di collocamento mirato del territorio. Con loro, partner del progetto saranno i Comuni di Gussago e di Bovezzo, e le cooperative sociali Vomere (di Travagliato), Mongolfiera (di Brescia) e La Nuvola (Orzinuovi).

Il programma si propone l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità, e di migliorare l’occupabilità delle persone più fragili. Gli interventi includono formazione, tirocini di inclusione sociale, attività di sviluppo delle autonomie personali e sociali, e soprattutto soluzioni di inserimento lavorativo in contesti adeguati alle esigenze dei partecipanti.

Dieci corsi e sei tirocini con Scuola Bottega

Nel dettaglio, nelle due sedi di Brescia Scuola Bottega erogherà dieci corsi e sei tirocini di inclusione sociale. Alcuni dei corsi sono già partiti, coinvolgendo una cinquantina di persone. Si va dall'Informatica di base a due corsi per Collaboratori scolastici (con successivo ingresso tramite tirocinio nella stessa Scuola Bottega), per poi passare a corsi di Orientamento al lavoro, di Alfabetizzazione italiana, di Panificazione, di Pasticceria e a ben tre sezioni (con attestato) che si formeranno in materia di Sicurezza sul lavoro. Altri partiranno nelle prossime settimane: dalla Sartoria alla Cioccolateria, per un totale di dieci. I Tirocini di inclusione sociale saranno invece sei e saranno organizzati insieme a diverse realtà bresciane: la pinacoteca, gli oratori, scuole e pasticcerie.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato ieri mattina, giovedì, la direttrice di Scuola Bottega Anna Maria Gandolfi, Fabio De Marco (direttore del Centro per l’Impiego della Provincia di Brescia), la sindaca di Bovezzo Sara Ghidoni e l'assessore di Gussago Nicola Mazzini. Con loro i rappresentanti delle cooperative: Luca Gorlani de Il Vomere, Maria Rosangela Donzelli de La Nuvola, e Palmino Mancini de La Mongolfiera. Assente per motivi di salute l'assessore all'Istruzione di Regione Lombardia Simona Tironi, ma per suo conto è intervenuto il direttore del suo ufficio di segreteria Emanuel Piona.

«Siamo l'unico Cfp bresciano ad aver partecipato e vinto questo bando regionale - ha esordito la direttrice Gandolfi - Scuola Bottega non è solo un centro professionale, e l'area Lavoro è il vero motore della nostra realtà. Per noi, quindi, questo è un momento importantissimo, con il quale andremo a soddisfare le esigenze di cento persone».

Una best practice in Regione lombardia

«Quella nata qui è sicuramente una best practice di Regione Lombardia - ha commentato Emanuel Piona - Le misure adottate da Regione Lombardia hanno senso soltanto quando dietro di esse c’è una rete, e qui c’è un Cfp che ha deciso di osare e di fare di più. Avercene...».

Per informazioni o per iscrizioni al progetto, le persone con disabilità o le loro famiglie possono rivolgersi, via mail, ad arealavoro@scuolabottega.org