Berlingo ricorda la Shoah, con Marco Rossini

Un incontro toccante capace di far riflettere su una delle pagine più tragiche della nostra storia, Berlingo ricorda la Shoah.

Berlingo ricorda la Shoah: appuntamento con Marco Rossini

“Shoah, dall'antisemitismo al genocidio”: la sensibilità del comune di Berlingo verso una delle pagine più tragiche della nostra storia continua con l'appuntamento in programma il prossimo venerdì 27 di gennaio 2023, Giornata della Memoria. Un momento di riflessione, che quest'anno arriva alla sua terza edizione, che l'amministrazione comunale ha voluto aprire con Marco Rossini, professore di Storia e Filosofia, da anni impegnato a studiare il periodo della Seconda Guerra Mondiale e in modo particolare il genocidio di cui si macchiarono i nazisti. L'evento si terrà presso l'Auditorium della Scuola Primaria di Berlingo “K. Woytjla” a partire dalle ore 20.30. Ad introdurre i lavori il sindaco Fausto Conforti.

La Giornata della Memoria

La data di commemorazione, per l'appunto il 27 gennaio, non è casuale. Si è deciso di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz sancendo la fine dell'Olocausto. Lo scopo è quello di non dimenticare mai questo momento drammatico del nostro passato di italiani ed europei, affinché, come dice la stessa legge “simili eventi non possano mai più accadere”.