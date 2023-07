Cena dell'Acqua, Cena in blu in scena a Seniga

É andata in scena nella serata di ieri (sabato 22 luglio 2023) la seconda edizione di Cena dell'Acqua, Cena in blu.

Cena dell'Acqua, Cena in blu

A differenza di quanto avviene in altri comuni dove ormai spopola la cena in bianco a Seniga hanno optato per la Cena in Blu: da diverso tempo hanno voluto evidenziare la loro vicinanza con i fiumi Oglio e Mella, la parte più distintiva del paese che è quella dell'acqua. Da quest'anno Seniga fa parte dell'associazione "Comuni dell'Acqua", una rete di comuni che si prefigge l'obiettivo di promuovere la vicinanza con l'acqua e tutelarla, creando momenti di confronto, cultura e conoscenza basati su questo tema. Già quest'anno è stato fatto un convegno, un laboratorio creativo per bambini.

Una buona risposta dalla cittadinanza

La cittadinanza ha partecipato numerosa (considerando anche il periodo in cui molti sono in vacanza). La cena è stata ospitata nel cortile davanti Villa Fenaroli, una delle ville storiche più importanti del paese, una splendida cornice. Tutti hanno accettato la sfida di decorare i loro tavoli in blu e si sono presentati vestiti in blu (alcuni anche con le parrucche dello stesso colore). Ad introdurre la serata il sindaco Elena Ferrari che ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale. La serata si avuto come obiettivo quello di regalare al paese e ai territori limitrofi che hanno partecipato un momento conviviale e divertente.

Le immagini