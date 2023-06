Il fine è lo stesso: la solidarietà. Ma quest’anno la «4 passi con Giammy», la tradizionale manifestazione ludico motoria dedicata a Gianmario Fortunato, (42enne colognese affetto da distrofia muscolare di Duchenne) che ogni anno da appuntamento a centinaia di persone, tornerà in pista con una veste nuova e certamente più gustosa: quella di una cena a tappe, una degustazione itinerante sotto le stelle, dall’aperitivo al dolce, da raggiungere camminando lungo il percorso allestito lungo le vie del paese.

Si torna in pista con Giammy con una "4 passi"... enogastronomica

La camminata è un evento ormai ben collaudato, ma volevamo provare qualcosa di nuovo, sperimentare nuove proposte», ha raccontato Rosanna Piantoni, presidente del gruppo Trek&Run, motore dell’ottava edizione dell’evento che andrà in scena sabato 1 luglio. I partecipanti verranno divisi in tre gruppi (giallo, bianco e arancione) che partiranno in tre diverse fasce orarie: alle 19.30, alle 19.50 e alle 20.10, con ritrovo rispettivamente alle 18.40, alle 19 e alle 20.10 da piazza Garibaldi. Prima tappa sarà il campo sportivo dove sarà servito aperitivo e antipasto, poi l’oratorio con il primo piatto; a villa Gnecchi verrà servito pane e salamina, mentre fuori dal parco, in prossimità delle Poste sarà il turno della frutta. A concludere il giro sarà il gelato di Raffa, da gustare al rientro in piazza Garibaldi con l’intrattenimento dei Dj del Lago e dello speaker Roberto Goffi.

Il costo per partecipante è di 15 euro, mentre non pagano i bambini sotto i tre anni. E’ possibile iscriversi presso Arpi Sport fino al 26 giugno o fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il ricavato della manifestazione, patrocinata dal Comune e alla cui realizzazione partecipano tantissime realtà del paese «che ringraziamo di cuore per la loro disponibilità», ha concluso Piantoni, verrà devoluto alle associazioni Parent Project e Un sorriso per Matteo ed Ettore in favore di Aric.