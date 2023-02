Cake Star incorona vincitrice "La forneria del Lago" di Paratico.

La puntata e il vincitore

Nella puntata di Cake Star, in onda su Real Time ieri sera (venerdì 24 febbraio 2023), si sono sfidate tre realtà della pasticceria sebina: Fabio Nazzari, Patisserie Chocolaterie di Iseo , La Forneria Del Lago di Paratico e Pasticceria Dolce Lago - Sarnico. Ad avere la meglio è stata "La forneria del Lago" con una proposta arricchita anche da prodotti salati da forno. Nazzari al secondo posto e terzo Dolce Lago.

La sfida a colpi di torte, cabaret di paste e cioccolato fa tappa sulle rive del Sebino. Tre i pasticceri e le relative pasticcerie che si contenderanno il titolo di Cake Stare che hanno accolto i due giudici, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, che già avevano fatto tappa in Franciacorta.

Cake Star: il format

Il format televisivo «Cake Star, pasticcerie in sfida», prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Lo show ricalca il format del programma condotto da Alessandro Borghese, Quattro ristoranti: in ogni puntata si sfidano tre pasticcerie di una località italiana i cui proprietari a turno, danno un giudizio sugli altri concorrenti sul sapore delle loro creazioni, sul loro aspetto e sul "cavallo di battaglia" di ogni pasticcere. Saranno poi i due giudici a esprimere il giudizio finale, che decreterà la vittoria.