Cake star incorona Palazzolo: Vanilla Biscotti è la regina delle pasticcerie in Franciacorta

La Franciacorta non è soltanto un’eccellenza per le sue rinomate bollicine, ma anche un territorio di pregio per la storia, l’architettura, il paesaggio e, perché no, la buona cucina. A contendersi il titolo di Cake star nella puntata trasmessa venerdì 27 gennaio su Real Time c’erano tre pasticcerie della zona: Vanilla Biscotti di Palazzolo sull’Oglio, Peccati di gola di Capriolo e Meeting di Adro. E a spuntarla è stata la pasticceria palazzolese gestita da Barbara Pezzoni insieme al figlio.

Cake star incorona Palazzolo

Il viaggio tra le pasticcerie italiane dell’ormai noto programma in onda su Real Time, giunto alla sesta edizione, quest’anno vede al fianco di Damiano Carrara, storico conduttore, Tommaso Foglia, che nel 2022 è stato nominato Pastry Chef dell’anno. Vanilla Biscotti, con 19 stelle, era già in testa alla classifica parziale della puntata, davanti a Peccati di gola e Meeting, entrambi con 18 stelle; il verdetto finale, integrato coi voti di Damiano e Tommaso, ha incoronato definitivamente Vanilla Biscotti con 40 stelle, davanti a Peccati di gola (39) e Meeting (38).

Vanilla Biscotti è la regina delle pasticcerie di Franciacorta

Nella puntata Barbara Pezzoni (Vanilla Biscotti), Nicola Cadei (Peccati di gola) e Debora Lancini (Meeting) hanno cercato di dare il meglio, esprimendo ciascuno la propria idea di pasticceria. Un’avventura che per Barbara è nata quasi per caso, dalla passione per i biscotti fatti in casa che nel tempo si è trasformata in un’attività a tempo pieno. Dal 2011 Vanilla sforna “biscotti e prodotti da forno con amore” e dal 2019 la pasticceria dispone di una sala in cui è possibile degustare tè e caffè di qualità. Nicola ha invece puntato sulla perfezione, sull’idea di una pasticceria come una gioielleria e in effetti le sue creazioni hanno soddisfatto il palato dei giudici, soprattutto il cabaret delle paste. Debora, che gestisce la storica pasticceria di Adro insieme alla sorella gemella Moira, ha raccolto con tenacia e determinazione l’eredità del padre Diego, fondatore dell’attività, mancato prematuramente nel 2018, a soli 65 anni. I tre pasticceri si sono sfidati dimostrando tutti rispetto reciproco.

La gallery

Ecco alcuni scatti della puntata trasmessa venerdì 27 gennaio su Real Time, che ha incoronato Palazzolo sull’Oglio.