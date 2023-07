Bovezzo, questa sera (venerdì 7 luglio 2023) la processione per celebrare Sant'Apollonio.

Bovezzo: processione per celebrare Sant'Apollonio

L'appuntamento è alle 20 quando verrà celebrata la Santa Messa alla quale farà seguito la processione verso le sette Santelle storiche. A fare da accompagnamento la musica dell'Accademia Gabrieli. Saranno i volontari della Compagnia di Sant'Apollonio che porteranno sulle loro spalle la statua del santo, da sempre all'interno della chiesa.

Un gruppo molto coeso: tra gli obiettivi il restauro della grande chiesa

Il gruppo di volontari è molto coeso: da poco tempo si sono costituiti in associazione con il fine di rilanciare la parte vecchia del paese. Tra gli obiettivi più importanti tra loro perseguiti quello legato al restauro della grande chiesa. Una volta terminata la processione il pubblico presente potrà godere del clima di allegria offerto dall'animazione dei ragazzi del grest. Nella serata di domani (sabato 8 luglio 2023) si terrà invece il concerto Gospel. L'appuntamento è per le 21 in piazza.