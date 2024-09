Il tanto atteso momento tra festa, tradizione e solidarietà è arrivato

Al via questa sera la festa in Biolcheria

La mitica festa paesana che dal 1976 anima e attira a Longhena diverse centinaia di persone per i famosi "casonsei" e per l'ottima cucina in generale partirà questa sera (giovedì 5 settembre).

La Festa in Biolcherìa è uno di quegli eventi da salvare in agenda, non solo per l’acquolina in bocca, per l'allegria e la simpatia di personale e delle persone che la frequentano, ma bensì per la solidarietà che in essa si racchiude. Importanti i gesti che l'organizzazione ha messo in campo, destinando parte del ricavato: da non dimenticare la donazione di un Dae (defibrillatore semiautomatico) che è ora a disposizione della comunità locale.

L’evento che partirà questa sera (giovedì 5 settembre) proseguirà sino a domenica 8 e sarà anche all’insegna della musica.

Prima serata con Raf Benzoni, domani (venerdì) invece con Paolo Bagnasco, sabato con Marco e il Clan e grande conclusione di domenica con i Filadelfia.