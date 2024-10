Ha ufficialmente preso il via il Concorso Fotografico Terre basse 2025. E' stato presentato ieri sera (sabato 26 ottobre), nella sala consiliare di Borgo San Giacomo, la seconda edizione del contest fotografico, promosso dal comune di Borgo San Giacomo in collaborazione con la Fondazione Castello di Padernello, l'Associazione Comuni Terre Basse bresciane e il Museo della Fotografia di Brescia.

Al via la seconda edizione del Concorso Fotografico Terre Basse

Lanciato lo scorso anno per raccontare i tesori nascosti delle Terre Basse nell’anno Brescia Bergamo capitali della cultura, il concorso è espressione del desiderio di far scoprire ciò che la provincia può offrire oltre a promuovere la bellezza dell'arte fotografica, coinvolgendo più persone possibili.

“Quest’anno pur lasciando libertà nella scelta del tema in cui mettersi in gioco, l’obbiettivo non cambia – ha spiegato il vice sindaco Silvia Sbruzzi, che insieme a Massimo Moretti, Massimo Garda, Pier Gatteri, Leo Zilioli ha ideato l'iniziativa - è comunque un invito a visitare le terre basse bresciane e sulla scia degli scatti che lo scorso anno ne hanno svelato le potenzialità, scoprirne di nuove con gli occhi da visitatori”.

La fotografia diventa così un modo per connettersi profondamente con il nostro territorio, riscoprirlo rispettandolo e contemporaneamente contribuire alla sua promozione e alla conservazione.

"Siamo felicissimi di ospitare queste iniziative perché sono parte integrante della nostra mission – ha aggiunto Ignazio Parini, di Fondazione Castello di Padernello - E’ bella la parte artistica della fotografia ma non va tralasciato un altro aspetto, fondamentale, che è quello della memoria. Non dimentichiamoci che le fotografie che oggi possono sembrare banali, a distanza di trenta o cinquanta anni, assumono un altro valore diventando reperti fotografici rappresentano un patrimonio inestimabile".

Al timone di questa iniziativa i fotografi Massimo Moretti, Massimo Garda, Pier Gatteri, Leo Zilioli e Marco Digiaimo, nuovo volto della compagine organizzativa che abbiamo conosciuto lo scorso anno nelle vesti di partecipante.

Il concorso

Tema: libero

Tempi di consegna: le opere dovranno essere inviate entro le 24 di martedì 31.12.2024 a contestofoto23@libero.it

Verranno premiate: la migliore fotografia di Street, la migliore foto naturalistica e paesaggistica, il miglior scatto in bianco e nero e la migliore fotografia che metta in risalto i tesori nascosti delle Terre Basse. Previsto un premio speciale per il miglior progetto fotografico. Per partecipare a questa categoria i fotografi dovranno allegare al lavoro la descrizione del progetto.

Per maggiori informazioni su quota di partecipazione, premi e regolamento consultare il sito del Castello di Padernello.