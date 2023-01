A teatro si scopre "Che forma hanno le nuvole"

"Che forma hanno le nuvole" è in cartellone per il Circuito Contemporaneo organizzato da Chronos3 in collaborazione con il Circuito Claps.

Spettacolo per bambini e famiglie a Palazzo Laffranchi di Carpenedolo

"Che forma hanno le nuvole" va in scena a Palazzo Laffranchi di Carpenedolo sabato 7 gennaio alle 17. Ingresso a 5 euro. Di Serena Facchini ed Ermanno Nardi con Serena Facchini e Daniele Pennati. Produzione Industria Scenica. Prenotazione consigliata: prenotazionichronos3@gmail.com, 3314203992. La trama. Nemo ha 8 anni, un cane bassotto, due genitori affettuosi e una sorell gemella, Vera, la compagna di tutte le sue avventure. Nemo da qualche tempo è triste, pensa di stare antipatico a tutti. Un giorno però scopre la verità. Nessuno lo odia perché in realtà nessuno sa che esiste. Solo Vera può parlargli. Lui è il suo amico immaginario. Il mondo di Nemo va in frantumi chiedendo a Vera di renderlo libero e col tempo Nemo scoprirà che si è invisibili solo se si vuole esserlo. Ognuno è speciale, bisogna solo sapero vedere. Un viaggio magico tra poesia e momenti ricamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini diventano grandi e abbandonano qualcosa per poter crescere.