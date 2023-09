A Ome arriva il Console Generale del Giappone in occasione del Festival del Fumetto da Marciapiede

A Ome arriva il Console Generale del Giappone a Milano in occasione del Festival del Fumetto da Marciapiede.

In occasione della terza edizione del Festival del Fumetto da Marciapiede, dedicato al kaki tree e alla cultura giapponese, sarà presente a Ome il Console Generale del Giappone a Milano, Dott. Kobayashi Toshiaki, all'inaugurazione del Festival venerdì 8 settembre 2023. Dopo una visita al Giardino giapponese presso l’Orto Botanico delle Querce di Ome, il Console Generale presenzierà all’inaugurazione del Boschetto dei Sopravvissuti, in via Valle, di fianco alle scuole, dove crescono alberi di seconda e terza generazione nati dai semi degli alberi sopravvissuti al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki.

Le parole del primo cittadino

A seguire, nella sala consiliare del Comune di Ome, in piazza Aldo Moro, si terrà l’inaugurazione del Festival e dell’esposizione dedicata al kaki tree a cura dell’Associazione Nagasaki-Brescia Kaki Tree Project - Europe, sempre alla presenza del console.