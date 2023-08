"Festival del fumetto da marciapiede" al via in attesa del gemellaggio tra la Ome bresciana e la Ome giapponese

"Festival del fumetto da marciapiede" in attesa del gemellaggio tra la Ome bresciana e la Ome giapponese.

"Festival del fumetto da marciapiede" a Ome

L'Oriente conquista la città di Ome: aspettando di firmare il già annunciato gemellaggio tra la Ome bresciana e quella giapponese (a Tokyo è presente infatti una frazione dell'area metropolitana che porta questo nome) va in scena il Festival del fumetto da marciapiede dedicato alla cultura orientale. In particolare il progetto del Kaki Tree, associazione dedicata a diffondere nel mondo piante nate dall’albero di kaki sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki nel 1945 in collaborazione agli Orti Botanici di Ome, all’associazione Fujikai di Brescia, e alle cantine Majolini saranno i protagonisti della terza edizione del festival. Un'iniziativa lanciata dall'Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Vanoglio e con il sostegno del direttore artistico Pietro Arrigoni.

Ad introduzione

Sarà il professor Antonio de Matola, curatore degli Orti Botanici di Ome da sabato 2 settembre ad introdurre al weekend di festa, parlerà infatti dell'essenza filosofica degli alberi e delle piante.