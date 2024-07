World Karate Federation, il Karate Nakayama di Rezzato vola in Croazia.

Il Karate Nakayama di Rezzato si è presentato alla manifestazione internazionale giovanile di karate della World Karate Federation Youth League di Porec ( Croazia), che vedeva al via oltre 3.700 atleti in rappresentanza di 74 nazioni, con quattro atleti.

I risultati

Alla Zatika Sports Hall, con a bordo tatami il maestro 6° dan Michele Cornolò ed il coach Alessandra Hasani, si sono avvicendati sul tatami delle rispettive categorie conquistando due settimi posti. La diciasettenne Giada Cornolò negli junior – 66 kg. ha superato nell’ordine la slovacca Kotnik per 3 a 0, poi la croata Grgurevic per 11 a 3, ma poi viene superata dalla francese Chloe Payrot , che poi conquisterà l’oro. Ammessa ai recuperi sconfigge la slovacca Soltesova per 6 a 0 per poi perdere il quinto incontro dalla rappresentate della Lettonia per una disattenzione aggiudicandosi così la settima posizione.

Gabriele Filippi U14 + 55 kg. guadagna la settima posizione superando nel primo incontro l’ukraino Poliatykin per 8 a 0, poi lo spagnolo Berdasco per 6 a 3 ed il tedesco Azadi per 9 a 8. Nel quarto match, quello dei recuperi, viene superato dal francese Pillant per 4 a 2.