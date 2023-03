Orzinuovi elimina Vigevano e va all'assalto della Coppa Italia di Serie B

di Valerio Zeccato

Un grandissimo risultato. L’Agribertocchi del presidente Francesco Zanotti (di Orzinuovi) strappa il pass per la finale di Coppa Italia LNP 2023.

Busto Arsizio. All’E-Work Arena di Busto Arsizio l’Agribertocchi del presidente Francesco Zanotti strappa il pass per la finale di Coppa Italia LNP 2023. La squadra di coach Marco Calvani ha avuto la meglio sull’Elachem Vigevano col punteggio 67-62 e domani, sempre nello stesso palazzetto varesino, alle 16 affronterà la Real Sebastiani Rieti (vittoriosa 74-72 sulla Blacks Faenza) per la finalissima.

Dopo un primo quarto di assestamento (9-2 per Vigevano nei primi 5’) Orzi si è pian piano sciolta e già alla fine del primo parziale era tornata in scia agli avversari (10’ 15-11). La differenza che ha scavato il solco e portato gli orceani in finale è arrivata nel secondo e terzo quarto di gioco dove capitan Gasparin e compagni hanno rifilato rispettivamente 6 e 7 punti di distacco ai pavesi, rendendo ininfluente il +4 di Vigevano nell'ultimo parziale.

Strepitosa e immacolata prestazione di Nicholas Alessandrini che ha tirato fuori la partita perfetta con 22 punti (2/2 da due, 4/4 da tre, 4/4 ai tiri liberi con 22 di valutazione). Grande prova anche del “pistolero” Ennio Leonzio che ha chiuso con 18 punti anche lui vicinissimo alla perfezione con 2/2 da due, 2/3 da tre, 8/10 dai tiri liberi con 24 di valutazione. Benissimo anche il play Emanuele Trapani con 13 punti (2/2 da due, 1/1 da tre, 6/8 ai tiri liberi e un convincente 16 di valutazione).

Orzinuovi dunque si gioca la Coppa Italia domani, domenica 12 marzo, alle 16 contro Rieti squadra allenata da un altro grande allenatore ed ex grande giocatore: Sandro Dell’Agnello. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi orceani, a cominciare dai Kanker giunti in massa da Orzinuovi con due pullman pieni zeppi, c’è da cancellare il ricordo della finale di Coppa Italia a Bologna a marzo del 2017 quando il trofeo sfuggì di mano per un nulla (60-58 a favore di Cuore Napoli). L’occasione è quella giusta per cancellare quell’amarezza mai dimenticata.

Elachem Vigevano 1955 - Agribertocchi Orzinuovi 62-67

Parziali:15-11, 13-19, 17-24, 17-13.

Elachem Vigevano 1955: Lorenzo D'alessandro 14 (3/5, 2/4), Michele Peroni 14 (1/2, 4/10), Giorgio Broglia 12 (2/4, 1/3), Filippo Rossi 10 (4/7, 0/2), V.j. Alberto Benites 7 (0/1, 2/6), Stefano Laudoni 5 (2/4, 0/6), Kristofers Strautmanis 0 (0/1, 0/3), Giovanni Ragagnin 0 (0/0, 0/1), Francesco Spaccasassi (n.e.), Jacopo Mercante (n.e.), Nicolò Tagliavini (n.e.). All. Paolo Piazza.

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 28 9 + 19 (V.j. alberto Benites 8) - Assist: 15 (Stefano Laudoni 5).

Agribertocchi Orzinuovi: Nicolas Alessandrini 20 (2/2, 4/4), Ennio Leonzio 18 (2/2, 2/3), Emanuele Trapani 13 (2/2, 1/1), Riziero Ponziani 8 (3/6, 0/1), Destiny Agbamu 6 (3/4, 0/0), Giovanni Gasparin 2 (0/3, 0/4), Mattia Da campo 0 (0/2, 0/2), Marco Planezio 0 (0/1, 0/2), Alessandro Procacci 0 (0/0, 0/2), Daniel Trebeschi (n.e.).

Tiri liberi: 22 / 31 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Riziero Ponziani 7) - Assist: 16 (Giovanni Gasparin 8)

