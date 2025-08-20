Sport

Altro ottimo risultato per il manerbiese mentre spegne 64 candeline è il primo sul podio a Dresda

Il ciclista manerbiese, trapiantato di fegato, ha affrontato questa mattina (mercoledì 20 agosto 2025) la sua terza e ultima prova ai mondiali per trapiantati nella disciplina ciclismo

Manenti per il suo compleanno si regala l'oro nella gara in linea

Dopo aver conquistato ieri, martedì 19 agosto 2025, due gare con il podio, oggi nel giorno del suo 64esimo compleanno Ermanno Manenti si è regalato l'oro e il primo posto sul podio nella gara in linea, pedalando per circa 30 chilometri nel Comune di Thiendorf, a circa 27 chilometri a nord di Dresda, più precisamente nel distretto sportivo di Brettmühlenteich bagnato dal lago alimentato dai torrenti Grundbach e Springbach e immerso in boschi e verdi prati.

La gara in linea chiamata, in gergo tecnico, "road race", è pane per i denti di Manenti e con questo oro ha chiuso al meglio il suo sogno mondiale 2025.

Tre gare, tre podi. Ieri infatti ha vinto l'argento nella crono individuale il mattino partito dalla linea bianca alle 9.44 ha percorso 10km registrando un tempo di 13 minuti e 58 secondi. La seconda sfida è stata la crono a squadra, alla quale l'Italia non si presentava con questa disciplina ai giochi mondiali dal 2017, non solo il trittico del tricolore Ermanno Manenti, Mirko Bettega e Andrea filomia, si è presentato alla partenza ma la cordata di questi ciclisti ha conquistato il primo posto sul podio ai Transplant Games in Germania, con un tempo di 26 minuti e 14 secondi percorrendo 20 chilometri.

E una volta che si assapora l'oro, l'adrenalina di essere a un passo da un'ottima conclusione non si poteva tornare indietro. Manenti infatti questa mattina ha totalizzato il secondo mondiale nella categoria 60-69 anni, al mondiale tedesco, nella sua specialità.

Il commento a caldo

Manenti ha commentato così i risultati di questo mondiale.