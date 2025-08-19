Sport

Manenti: altro podio per la crono a squadre è oro per il nostro tricolore

Conquistato il primo posto sul podio con i colleghi italiani Mirko Bettega e Andrea Filomia alla crono a squadre ai Transplant Games di Dresda

Manerbio
Pubblicato:

Il ciclista manerbiese, trapiantato di fegato, ha affrontato questa mattina la crono individuale conquistando l'argento e ha concluso poco fa la seconda gara con la divisa nazionale

La seconda delle tre sfide di questi giochi mondiali si è conclusa poco fa a Dresda con il secondo podio per Ermanno Manenti, ciclista manerbiese classe 1961, che questa mattina ha vinto l'argento individuale e oggi ha disputato e conquistato il primo posto sul podio, con i colleghi italiani Mirko Bettega Andrea filomia, la crono a squadre indossando i colori del nostro tricolore ai Transplant Games in Germania, con un tempo di 26 minuti e 14 secondi percorrendo 20 chilometri. Ora a calendario la terza e ultima gara (30km Road Race) è prevista per domani mattina.

Aumenta la gioia e la voglia di concludere al meglio questa partecipazione all'ennesimo mondiale da parte del pluricampione manerbiese di ciclismo, a dimostrazione che il trapianto è vita e tutto parte da un "Sì".

