Cambiare tutto, scuola, casa, squadra, non è facile, soprattutto se hai soltanto 17 anni. Ma il giovanissimo atleta adrense Andrea Usanza ha messo la sua passione per la pallavolo davanti a ogni cosa. A settembre ha iniziato la sua avventura con la maglia dell’Assiplan Vero Volley Monza Under 19 e a distanza di pochi mesi ha sperimentato la gioia, immensa, di conquistare il titolo di Campioni d’Italia alle finali nazionali di categoria andate in scena domenica a Termoli.

L'adrense Andrea Usanza nel team campione italiano di Volley U19

La squadra ha superato in quattro set la Romeo Volley: un traguardo che è il coronamento di un cammino cominciato con la vittoria ai provinciali e proseguito con il trionfo alle fasi regionali, dove il 17enne adrense ha ottenuto il premio come miglior libero.

La carriera di Andrea Usanza è cominciata presto, prestissimo (gioca a pallavolo da quando ha 6 anni); cresciuto nel team del suo paese d’origine (dove era l’unico maschio) si era successivamente spostato a Montichiari, affiancando agli impegni sportivi quelli scolastici (all’istituto «Antonietti» d’Iseo). Il 2023 era stato per lui un anno d’oro: come capitano della rappresentativa lombarda di categoria aveva infatti trascinato i suoi compagni alla vittoria del Campionato italiano: un successo bissato all’Europeo Under 17 in Montenegro, dove gli azzurrini guidati dal tecnico Monica Cresta avevano battuto in finale per 3-1 la Bulgaria.

Una gioia immensa per la famiglia e per la sua Adro

"Ci congratuliamo con Andrea Usanza, giovane atleta adrense, che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 19 di pallavolo. Nel ruolo di libero, Andrea ha raggiunto questo importante traguardo insieme alla sua squadra, l’Assiplan Vero Volley di Monza. Complimenti al nostro concittadino e a tutto il team!"

Questo il messaggio con cui il Comune di Adro ha elogiato pubblicamente l’ottimo risultato raggiunto dal 17enne. Un affetto apprezzato dalla sua famiglia. "Da agosto Andrea si è trasferito a Monza, vive in una foresteria con altri ragazzi – ha raccontato la mamma, Sonia Uberti – E’ stato un cambiamento totale, ma si trova molto bene. E’ l’unico bresciano nella squadra, ma ci sono dei ragazzi che giocano con lui nella Nazionale, quindi è stato facile inserirsi". Sicuramente un bel salto sul fronte dell’autonomia (banalmente, deve lavarsi i vestiti, mettere in ordine, condividere gli spazi con altre persone), per dedicarsi con impegno e spirito di sacrificio alla pallavolo. "Monza non è troppo lontana, in genere nel weekend andiamo a vedere le partite", ha proseguito mamma Sonia, fiera dell’eccezionale cammino fatto dal «piccolo» di casa. E il calore dei famigliari non è mancato alla finalissima di Termoli, dove Andrea è stato incoronato Campione.