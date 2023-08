Sembrava già un sogno trionfare al Torneo delle Regioni, conquistando il titolo italiano, ma arrivare a vincere, a un mese di distanza, gli Europei a soli 15 anni è davvero un’impresa straordinaria. Il giovanissimo atleta adrense Andrea Usanza (compirà 16 anni a novembre) gioca nella Nazionale italiana di pallavolo U17 e domenica sera a Podgorica, in Montenegro, con gli azzurrini guidati dal tecnico Monica Cresta ha battuto in finale per 3-1 (25-23, 25-19, 20-25, 25-20) la Bulgaria.

Andrea, un adrense nel team campione d'Europa di volley U17

E’ stato un percorso senza sbavature quello della squadra italiana U17 in Montenegro, agli Europei andati in scena dal 17 al 30 luglio, con nove vittorie in nove partite disputate.

"Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff tecnico della Nazionale U17. Aspettiamo Andrea ad Adro per poter festeggiare questo prestigioso traguardo. Troveremo sicuramente l’occasione per congratularci con lui e farci raccontare le emozioni che si provano in queste occasioni. Per adesso lasciamogli godere questo momento e ricaricare le batterie in vista della nuova stagione che lo vedrà come libero nel Volley Montichiari"

Questo il messaggio del sindaco Paolo Rosa a nome di tutta l’Amministrazione adrense, orgogliosa del risultato ottenuto dal concittadino, unico bresciano (e unico lombardo) nella formazione italiana.

Le fotografie della vittoria

Ecco alcuni scatti che ripercorrono la gioia e l'entusiasmo del trionfo in Europa: un'esperienza indescrivibile.

L'annuncio del Volley Montichiari

Nella stessa serata di domenica 30 luglio, il Volley Montichiari, che disputerà il Campionato di pallavolo in Serie B, ha annunciato la presenza dell'adrense Andrea Usanza nella rosa: