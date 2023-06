Karate Nakayama Rezzato, medaglia d'argento per Nicole Delbono.

Karate Nakayama Rezzato, medaglia d'argento per Nicole

Splendida medaglia d’argento per la diciottenne Nicole Delbono del Karate Nakayama di Rezzato ai Campionati Italiani assoluti di karate ( kumite) della Fijlkam svoltisi al PalaPellicone di Ostia lo scorso week end.

Nella categoria 61 kg

L’atleta del maestro Michele Cornolò ha combattuto nella categoria dei 61 kg. con 46 atlete provenienti da tutta Italia arrivate ai campionati italiani assoluti dopo aver superato le eliminatorie regionali. Inserita nella pool 3, ha incontrato nel primo match la romana Elisabetta Palumbo superandola per 4 a 0, nel secondo ha superato la siciliana Irene Marturaro aggiudicandosi poi la pool sconfiggendo la perugina Aline Colon per 9 a 3.

Il quarto incontro

Il quarto incontro, quello di semifinale, opposta alla bergamasca Asia Ippolito, si esibisce in uno splendido match vincendo per 4 a 1. Nella finale per la conquista del titolo italiano, forse appagata del risultato sino a quel punto ottenuto, non riesce ad opporsi alla ventenne Aurora Graziosi, portacolori delle Fiamme Oro, nazionale e 29° nel ranking mondiale, venendo sconfitta per 6 a 0 , salendo così sul secondo gradino del podio.