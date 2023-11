Karate Nakayama Rezzato: a Eboli conquistano argento e bronzo.

Un bel bottino quello che la società associata alla Lisporteam360 ha portato a casa dalla sua trasferta a Eboli in provincia di Salerno. Al Palasele ha partecipato alla 12esima edizione della Adidas Open Campania Memorial Cesare Baldini la squadra diretta dal maestro Michele Cornolò si è messa in luce in tre categorie conquistando due medaglie di bronzo ed una d’argento.

I vincitori

Catalin Popov, argento, cadetti – 57 kg. supera nel primo incontro Tommaso Fratini della Aka Arezzo, nel secondo Manuel Luciani Ok Roma , nel terzo Gabriele Aversano Enforma Napoli , poi Diego Brizi del Karate Guazzaroni ma in finale viene superato da Salvatore Serino Universal Center Napoli.

Giada Cornolò, bronzo, categoria Junior -66 kg. nel primo incontro ha superato Chiara Anselmi della Champion Center, poi Paola Giordani del Kcs Liguria, Anna Pia Desiderio dello Shirai S. Valentino per poi perdere la finale di Pool e nei recuperi superare Lucia Pullano Krt Reggio Calabria aggiudicandosi così la medaglia di bronzo.

Giulia Cornolò, bronzo, al rientro nella categoria senior - 55 kg. perde il primo incontro superata da Chiara Di Domenico Universal center Napoli per poi andare ai recuperi e superare Eugenia Saviotto del Master Misterbianco salendo così sul terzo gradino del podio. Ottima anche la prestazione di Stefano Cerqui negli U14 + 55 kg. che si distingue nella sua categoria vincendo tre incontri e perdendo il quarto.

