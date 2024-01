Karate Nakayama di Rezzato: quinto posto ad Atene con Alessandra Hasani.

Karate Nakayama di Rezzato: quinto posto ad Atene per Alessandra Hasani

La squadra del Karate Nakayama di Rezzato, associata alla Lisporteam360, guidata dal coach-presidente Michele Cornolò ritorna a casa da Atene con un quinto posto conquistato da Alessandra Hasani. All’Olimpic Hall di Atene, per la manifestazione KARATE 1 serie A, erano presenti 1094 atleti provenienti da 81 nazioni e la squadra di Rezzato si era presentata al via con cinque karateki iscritti nelle rispettive categorie di peso.

I premiati

Ad un passo dalla medaglia di bronzo l’Italo – Croata Alessandra Hasani, 45° nel ranking mondiale nei – 55 kg., che negli incontri eliminatori ha superato l’Inglese Rosie Monk per 4 a 0, la francese Assma Charif per 5 a 1, poi fermata dalla lussenburghese Jennifer Warling, che poi conquisterà l’argento, per 6 a 5. Alessandra nei ripescaggi ha superato Suasa Karimova dell’ Azerbaijan per 6 a 0 e nella finalina per la conquista del bronzo ha incontrato la Turca Rezzan Zumra venendo superata negli attimi finali per uno a zero con un yuko (pugno) . Questi i risultati degli altri conponenti la comitiva. Nei – 61 kg. femminili la ventenne Aurora Pendoli ha vinto il primo incontro su Alexandra Davidova ( Lettonia), il secondo vince per 7 a 3 sulla francese Lolita Dona per essere superata al terzo incontro dalla svizzera Lea Bosshard per 2 a 1 .

Nei – 61 kg. femminile la diciannovenne Nicole Del Bono ha vinto il primo incontro sulla spagnola Maria Espinosa per 4 a 3 per poi essere superata dalla rappresentante del kosovo Elmedina Istogu per 6 a 1. Nei – 60 kg maschili il diciottenne Gariele Piemonte è stato sconfitto dallo spagnolo Miranda Valdina. Nei – 75 Kg. maschili il diciottenne Thomas Rizzati ha vinto il primo incontro sul greco Stavros Siapis per 3 a 0 poi viene sconfitto dall’olandese Van Sebastian Teeffelen per 2 a 0.

Le immagini