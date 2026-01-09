Grande successo per la seconda edizione della Christmas Cup

L’iniziativa ideata e promossa dai villaclarensi Yorgen Bertoletti e Thomas Favalli ha registrato una grande affluenza

Promuovere la sana pratica sportiva tra giovani di vari paesi , favorendo il fair play , rispetto reciproco e divertimento.

Trasmettere ai ragazzi l’idea di un oratorio da vivere come punto di riferimento e dove trovare sani principi, «Christmas cup» a Villachiara sta diventando un appuntamento da non perdere tra le giovani promesse del calcio.

Il torneo

Sorrisi e soddisfazioni si sono intrecciati sul campo dell’oratorio durante la seconda edizione del torneo di calcio giovanile a cinque. L’iniziativa ideata e promossa dai villaclarensi Yorgen Bertoletti e Thomas Favalli ha registrato una grande affluenza durante tutte e quattro le serate che è culminata lunedì sera dove il Real Villa e i Volevi la bici e mo’ pedali si sono confrontati tra batti e ribatti da cardiopalma.

«Ringraziamo tutti i volontari che con spirito di servizio hanno creato un ambiente accogliente e ben organizzato per tutti – raccontano – e gli atleti che in campo con entusiasmo hanno dato il meglio di sè. L’oratorio si conferma ancora una volta un luogo dove lo sport è crescita amicizia e condivisione. Ringraziamo inoltre don Alberto e don Felice che ci sostiene sempre e tutti gli sponsor».

«Un’edizione col botto – hanno raccontato – sia come partecipazione che come spirito sportivo». «Per noi è importante che ai ragazzi sia arrivato il messaggio che volevamo trasmettere», hanno aggiunto.

Sul campo

A misurarsi sul campo tra volti amici di sempre e new entry c’erano: Young boys, Union fava, 7sings, Volevi bici mo pedali, Los Diablos, Rapid mia tat, Rocca United, Zeta Soncino, Gli Acriculture, Real Villa, Balkan F.C.. Giovani promesse calcistiche di età compresa tra 14 e i 18 anni. Real Villa, detentore della coppa del vincitore della prima edizione, ha lasciato il podio ai Volevi bici e mo’ pedali che brindano alla vittoria.

Secondo posto quindi per i padroni di casa del Real Villa, seguono al terzo i Los Diablos e al quarto il Rocca United. I ragazzi entrati nella rosa dei migliori invece sono: Manuel Brocchetti del Rocca United, decretato miglior capocannoniere; il giocatore di Los Diablos Davide Ottolini e il portiere Justin Tomasoni di Balkan F.C. Spenti i riflettori già si pensa al torneo estivo: stay tuned.