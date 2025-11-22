Borse di studio: Villachiara celebra l’impegno dei suoi giovani

Cinque studenti meritevoli sono stati premiati dalla sindaca, che ha anche consegnato la Costituzione Italiana ai neodiciottenni

Sono state consegnate ieri sera, venerdì 21 novembre, nella sala consiliare di Villachiara le cinque borse di studio agli studenti meritevoli per la dedizione profusa per lo studio e la conoscenza. Durante la celebrazione la sindaca Laura Bonfiglio ha esortato i giovani a continuare il percorso scolastico con passione: la stessa che permetterà loro di scegliere con consapevolezza e di agire con responsabilità a beneficio della propria crescita e quella di tutta la società.

La sindaca Bonfiglio “non abbiate timore di essere curiosi ed ambiziosi”

“Non abbiate timore di voler sapere di più, di essere curiosi ed ambiziosi, perché è questo il modello che dobbiamo valorizzare e promuovere per una società civile migliore – ha esordito la prima cittadina, rivolgendosi ai giovani – Approfondite sempre, analizzate, scegliete liberamente e non dimenticatevi mai di essere persone che sanno accogliere, che costruiscono relazioni positive e che lavorano anche per il bene comune. Che questo sia l’inizio di tante soddisfazioni. Vi auguro che possiate continuare il vostro cammino scolastico con la mente sempre aperta e lo sguardo rivolto verso nuovi ed interessanti orizzonti.

Dopo aver consegnato i riconoscimenti il testimone è passato ai neo diciottenni che hanno ricevuto una copia della Costituzione Italiana e la bandiera tricolore con l’augurio di essere sempre protagonisti del loro tempo, attenti ai più deboli, cittadini consapevoli, responsabili e mai indifferenti.

Per far respirare l’animo che ha guidato la nascita della Costituzione Italiana l’amministrazione comunale ha invitato gli attori Paolo Baronchelli ed Alessandra Fusar Poli che magistralmente hanno interpretato le parole del discorso di Piero Calamandrei, del 26 gennaio del 1955 sulla Costituzione Italiana.