Gemellaggio vincente: asd il Dojo e Nakayama conquistano la medaglia d’argento ai Regionali di Karate Asc a Calcinato

Asd Il Dojo di Pontevico e Nakayama di Brescia hanno stretto una proficua alleanza in vista dei Campionati regionali di karate Asc a Calcinato.

Gemellaggio vincente

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Domenica il Palazzetto dello sport di Calcinato ha ospitato circa 600 atleti provenienti da tutta la provincia per disputare il Campionato Regionale Asc. Un appuntamento immancabile per tutti i karateka bresciani che quest’anno per la prima volta ha visto gareggiare insieme due realtà del territorio asd Il DOjo di Pontevico e Nakayama di Brescia. Un gemellaggio vincente che le ha portate a conquistare il secondo posto tra le società con più atleti vincenti.

I risultati

Gli atleti del Dojo che hanno conquistato il podio nelle rispettive categorie sono, per il kata individuale: Clelia Bianchini Terza, Tommaso Tonarelli terzo, Emma Scaglia seconda, Gabriele Zecchinel terzo, Kevin Gatti Terzo; per i kata a squadre prima Alba Opizzi, Chiara Zani e Mina Luzzardi. Gli atleti della Nakayama che hanno conquistato l’oro nelle rispettive categorie nel kumite sono: Valentina, Daniele, Maria, Sveva, Arturo (che ha conquistato anche un bronzo), Gabriele (che ha conquistato anche un argento), GIada, SOfia, Luca, Giacomo, argento per Elena, Sofia, GIorgia, Nikita, Farah, bronzo per Sophia, Marco, Tommaso, Ilenia.