Le premesse sembravano tutt’altro che buone. Una febbre alta e una tonsillite acuta a due giorni dalla partenza per la Germania non hanno fatto arrivare il giovane erbuschese Luca Gerri nelle condizioni migliori alla Coppa del Mondo Junior di Suhl di Tiro a volo.

Ma lui punta sempre in alto, al talento che lo contraddistingue aggiunge una passione sconfinata, un grande senso di responsabilità e una motivazione che lo spinge a dare sempre il massimo. E anche stavolta le soddisfazioni non sono mancate: ha conquistato una medaglia d'oro!

Coppa del mondo di Tiro a volo: oro per l'erbuschese Luca Gerri

Pur essendo stato escluso allo spareggio dalla finale individuale, il 19enne delle Fiamme Oro ha infatti trionfato nel Mixed Team di Trap in coppia con Maria Teresa Giorgia Maccioni di Budoni (Sassari). Secondi in qualificazione con 142/150, in finale hanno battuto con un netto 37/50 a 34/50 la coppia francese composta da Jeanne Auriche e Thomas Agez, vincendo l’oro. Una soddisfazione immensa per il CT Daniele Di Spigno e per il preparatore atletico Carlo Alberto Zandomeneghi, che riempie d’orgoglio Erbusco e la Franciacorta tutta. "Complimenti al nostro erbuschese Luca Gerri e alla sua compagna di team!", questo l’elogio del Comune, al quale si è aggiunto quello della Federcaccia del paese, associazione di cui il giovane atleta fa parte. Una gioia grandissima anche per i suoi genitori Cinzia e Alberto, consapevoli dei sacrifici e delle rinunce che il figlio ha dovuto affrontare per raggiungere questi livelli. L’anno scorso Luca Gerri, che ha iniziato a praticare il Tiro a volo da bambino, ha ottenuto il titolo di campione italiano e, a distanza di poche settimane al Mondiale di Lima, in Perù, si è aggiudicato l’oro a squadre. All’orizzonte, adesso, ci sono tantissime gare: giusto il tempo di riprendersi dalla trasferta in Germania, e il 19enne tornerà a gareggiare, sempre con lo stesso entusiasmo.

