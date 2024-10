Mondiale di Tiro a volo, l'erbuschese Luca Gerri conquista l'oro a squadre

Qualche settimana fa ha conquistato il titolo di campione italiano di Tiro a volo. Nemmeno il tempo di festeggiare ed ecco che il 18enne erbuschese Luca Gerri si è trovato ad affrontare un’altra gara ancora più importante: il Mondiale, andato in scena lo scorso fine settimana in Perù. E anche lì il suo talento indiscutibile ha brillato, permettendogli di vincere l’oro a squadre.

Una stagione magica

Una storia va sempre raccontata dall’inizio. Per Luca Gerri la passione per il Tiro a volo è iniziata quand’era soltanto un bambino, a dieci anni. Tenacia, spirito di sacrificio e una disciplina ferrea (anche nella vita di tutti i giorni) gli hanno permesso di raggiungere risultati eccezionali. Se il 2023 si era concluso con il premio Beretta (di cui è tiratore ufficiale) conferitogli per l’ottima stagione agonistica, il 2024 si è aperto davvero alla grande. Il 24 marzo al primo Gran Premio Fitav al Tiro a volo Acquaviva, a Cellino Attanasio (Teramo), l’atleta erbuschese ha vinto la medaglia di bronzo: terzo posto anche il 28 aprile alla seconda tappa a Gioia del Colle (Bari), mentre il 9 e 10 giugno a Lonato, dove Luca Gerri si allena ogni settimana, è arrivato finalmente l’oro, bissato il 21 e 22 settembre al Tiro a volo «Giorgio Rosatti» di Ponso (Padova), quando la vittoria (con un punteggio di 119/125 e 46/50, raggiunto utilizzando il nuovo modello Beretta Dt11 black DLC) gli è valsa il titolo di campione italiano. Sempre a giugno all’Emir Cup a Todi (Perugia) Gerri ha conquistato l’oro a squadre; nel suo palmarès anche l’argento conseguito al 35esimo Criterium nazionale del settore giovanile (Coppa Italia) ospitato a Lonato il 28 luglio. Prima di queste gare estive, però, erano andati in scena la Green Cup e l’Europeo, in cui il giovane atleta delle Fiamme Oro ha ottenuto ben due medaglie, ossia il bronzo individuale e l’oro a squadre.

Mondiale di Tiro a volo, è medaglia d'oro

Insomma, una sfilza di successi culminata nell’eccezionale performance al Mondiale di Lima, in Perù, dove l’erbuschese (che compirà 19 anni a novembre) ha vinto l’oro a squadre. Nella finale individuale ha dovuto invece accontentarsi del sesto posto: un piazzamento inferiore alle sue aspettative (perché lui punta sempre al massimo) sul quale ha sicuramente inciso anche la stanchezza, visto che solo una settimana prima aveva dovuto affrontare il Campionato italiano.

"Più l’evento è importante, più lui si carica, non va mai in gara con la paura ma con la voglia di vincere - hanno spiegato i genitori, la mamma Cinzia e il papà Alberto, che sono i suoi primi tifosi - Il suo sogno sono le Olimpiadi".

Nonostante gli impegni sportivi che hanno costellato una stagione davvero eccezionale, Luca Gerri è riuscito anche a conseguire il diploma di maturità e adesso che la stagione agonistica è finita punta a superare un altro traguardo: l’esame della patente. Il giovane erbuschese si allena 4/5 giorni a settimana a Lonato e periodicamente a Roma. Per i successi raggiunti il ringraziamento va al Ct Daniele Di Spigno e al preparatore Carlo Alberto Zandomeneghi, nonché a tutto lo staff del Tiro a volo di Lonato, per lui una seconda famiglia.