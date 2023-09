Alessandra Hasani in volo verso l'Ungheria per la Budapest Open

La società Karate Nakayama di Rezzato presieduta dal maestro Michele Cornolò, associata alla Lisporteam360, è nuovamente in viaggio per recarsi in Ungheria dove il 16 e 17 settembre si disputerà la 26° edizione della Budapest Open.

Oltre 2.100 atleti

Alla Sporthall Vasas Jeqcentrum della capitale ungherese scenderanno sul tatami 2150 atleti provenienti da 37 nazioni in quanto la manifestazione internazionale è aperta agli Junior, agli U21 ed ai senior nelle varie categorie di peso. A tenere alti i colori della Nakayama ci sarà la campionessa Croata Alessandra Hasani di ritorno dalla Premiere League di Dublino dove si è classificata al settimo posto, nella categoria senior 55 kg. poi la Junior – 66 kg. Giada Cornolò (in foto) terza alla Coppa del Mondo di Dubai in febbraio, poi gli U21 Nicole Delbono – 61 kg, Ambra Goffi – 55 kg, Gabriel Piemonte – 60 kg.