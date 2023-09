di Carlo Marziali

Una storia da film, un amore nato più di 46 anni fa e, ora, pronto per essere vissuto senza remore, di nuovo. Doriana Galderisi e Maurizio Leonardi, giovedì 31 agosto, si sono uniti in matrimonio nella Sala Repossi del Comune di Chiari. Ad un primo sguardo poco attento, questo potrebbe sembrare un avvenimento normale. Tuttavia, ciò che lega Doriana e Maurizio è un filo rosso lunghissimo e resistente, capace di superare anni difficili e di abbattere anche la distanza fisica.

«Certi amori non finiscono»... Doriana e Maurizio di nuovo uniti in matrimonio

Maurizio e Doriana si conoscono per la prima volta nel 1977, a Jesolo, entrambi in vacanza con le rispettive famiglie. Lei 14 anni, lui 17: sulle scale dell’hotel veneto promettono di amarsi per sempre. Il 7 luglio dello stesso anno inizia la loro storia, coronata nel 1984 con il matrimonio. Nel corso del tempo, però, varie difficoltà allontanano la coppia. Il timone del loro amore, purtroppo, non riesce a rimanere ben saldo, sebbene entrambi siano consapevoli del legame profondo e duraturo che li unisce. Inevitabile, alla fine, la scelta di separarsi e di divorziare.

Durante lo scorrere degli anni, però, il sentimento latente rimasto nel cuore della coppia torna prepotentemente a farsi sentire. Complice anche la vicinanza con le nipotine, i due tornano a frequentarsi e capiscono che l’attrazione e l’amore sono soltanto sbiaditi ma mai davvero finiti. «Abbiamo ancora tanto da dire e ancora tanto da fare insieme – ha dichiarato Galderisi – Il sentimento che pensavamo fosse finito, in realtà non era diminuito ma cresciuto, anche grazie alla maturità che la vita ci ha regalato».

Dopo essersi ritrovati, Maurizio e Doriana capiscono di amarsi ancora. Consapevoli di essere l’uno il primo amore dell’altro, decidono di percorrere la strada della vita insieme, mano nella mano. Da qui, la decisione di sposarsi nuovamente, a Chiari, Comune che significa tanto per entrambi. «Chiari rimarrà sempre nelle nostre vite per tutto quel che ci ha dato e per tutto quello che ha significato per noi – ha dichiarato Maurizio Leonardi – Questo Comune rimarrà un luogo storico, dato che qui abitavano i miei genitori e proprio qui ha lavorato Doriana, per dieci anni, come maestra di scuola elementare».

Il nuovo "sì" pronunciato a Chiari

Questa storia, infine, si arricchisce di un ulteriore particolare tanto incredibile quanto emozionante. Nella Sala Repossi, infatti, la celebrante è stata Chiara Facchetti. L’assessore alla cultura è legata strettamente a Doriana perché, negli anni d’insegnamento a Chiari, era una delle allieve dalla psicologa ed ha anche partecipato al progetto di laurea della dottoressa veneta. «Grande emozione celebrare questo matrimonio – ha dichiarato Facchetti - Doriana, infatti, è stata la mia prima insegnante di educazione civica. Se la passione e l’impegno civico sono cresciuti dentro di me è perché qualcuno, al tempo, ha piantato questi semini. Le tracce che vengono lasciate dagli educatori nei bambini sono importantissime anche dal punto di vista umano e non solo didattico. Spero che anche al giorno d’oggi la scuola possa insegnare questi valori».

Chiari, dunque, è uno dei crocevia della coppia. La famiglia e il lavoro, l’amore e i ricordi: la decisione di fare un passo indietro per ritrovare le vecchie certezze, per poi spiccare il volo verso nuovi traguardi insieme.

Il matrimonio tra Doriana e Maurizio è stato proprio questo: il sapersi scegliere ancora, dopo tante peripezie e difficoltà, consapevoli che «certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano» (come canta Antonello Venditti), vogliosi di restare per sempre.