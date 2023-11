Premiate le eccellenze scolastiche

Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli di Bagnolo Mella.

Bagnolo Mella ha celebrato le sue eccellenze, con la consegna di 16 borse di studio agli studenti meritevoli.

La cerimonia della consegna delle borse di studio dell'anno scolastico 2022-2023 si è tenuta nella Sala Filanda di Palazzo Brunelli Bertolazzi, il “Palazzo della cultura”.

"Non bobbiamo studiare per gli esami, ma per la vita per essere preparati ad affrontare le difficoltà che la vita ci presenta. L’augurio è che oggi non rappresenti per voi un punto di arrivo, il traguardo al quale fermarsi ma il punto di partenza da cui continuare a studiare, conoscere ed informarsi".