“Andrà tutto bene”: lo striscione fuori alla scuola di Castrezzato

Un po’ di colore, un po’ di gioia. “Andrà tutto bene”. Lo vogliamo tutti. E’ questo lo striscione che è apparso fuori dalla scuola dell’infanzia Tito Speri di Castrezzato.

Striscione fuori scuola

Lo hanno realizzato le maestre per dare sostegno ai loro piccoli alunni, ai genitori e al paese. “Andrà tutto bene”. Il colorato cartelone è stato esposto, da questa mattina, fuori dalla scuola dell’infanzia Tito Speri di Castrezzato. Vicino, c’è già il primo disegno di una alunna. Quello che si vuole trasmettere è sicuramente un momento di speranza, necessaria soprattutto in questi giorni in cui il Coronavirus ha stravolto le vite di tutti.



L’invito delle maestre

“Invitiamo anche gli altri bambini a lasciare i loro messaggi, pensieri e disegni. Rendiamo “virale” la speranza!! #andratuttobene”, hanno scritto le insegnanti.

