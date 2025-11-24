L’ospedale di Comunità di Orzinuovi ha un nuovo responsabile: “Sentivo il bisogno di un rapporto più umano con i pazienti”

E’ il dottor Giacomo Marino il nuovo responsabile dell’Ospedale di Comunità di Orzinuovi. Medico specializzato in Radioterapia nel 2015, è stato dirigente medico al SUEM Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica di Cremona e Brescia, per poi concentrare la sua attività verso le Cure Palliative e la Terapia del Dolore. Sarà lui ad occuparsi del nuovo Ospedale di Comunità, la struttura dell’Asst Franciacorta deputato alla presa in carico dei pazienti fragili e al collegamento tra ospedale e territorio della Bassa occidentale.

Cosa sono gli Ospedali di comunità

Gli Ospedali di comunità sono infatti strutture a bassa intensità di cura, dedicate a pazienti clinicamente stabili ma che necessitano ancora di assistenza sanitaria e riabilitativa. Tipicamente si tratta di anziani o cronici, per i quali non è necessario un ricovero nell’ospedale “tradizionale”, ma che neppure possono affrontare le terapie di cui hanno bisogno a domicilio. Oppure, le cui famiglie hanno bisogno di un po’ di tempo per organizzare l’abitazione alla presenza di una persona in convalescenza. L’accesso agli Ospedali di comunità avviene tramite la COT (Centro Operativo Territoriale) su indicazione del Medico di Medicina Generale o dell’Ospedale dimettente. La chiave di volta è la presenza in loco di specialisti in chirurgia generale, ortopedia, radiologia, oculistica e ginecologia, in collaborazione con i poliambulatori.

“Dopo tanti anni in Pronto soccorso sentivo il bisogno di un rapporto più umano e continuativo con i pazienti – racconta Marino – L’Ospedale di Comunità è il luogo dove questo è possibile: qui si accompagna la persona nel suo percorso di cura, con attenzione clinica ma anche con sostegno psicologico e relazionale”.

Da un anno a Orzinuovi

Arrivato all’Ospedale di Comunità nel gennaio 2025, il dottor Marino ha progressivamente assunto ruoli di coordinamento fino alla responsabilità clinica, spiega l’Asst Franciacorta in una nota, consolidando una realtà oggi dotata di 20 posti letto attivi e di un’équipe professionale affiatata, coordinata dal dottor Salvatore Licata. “Abbiamo raggiunto un assetto stabile, con personale fisso e un clima di lavoro sereno – continua Marino– Questo favorisce la continuità assistenziale e trasmette fiducia ai pazienti e alle loro famiglie”. “Qui i pazienti ritrovano serenità e le famiglie sanno di poter contare su un’assistenza competente e umana – conclude il medico – È questo il valore più grande di una sanità di prossimità: curare con professionalità, ma anche con empatia e continuità”.