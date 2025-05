"I giovedì della salute di Orzinuovi", appuntamento il 22 maggio

"I giovedì della salute di Orzinuovi", appuntamento giovedì 22 maggio 2025 alle 20.30 al Centro Culturale Aldo Moro di Orzinuovi. L'ingresso è libero.

I temi al centro de "I giovedì della salute"

Prosegue il ciclo di incontri “I Giovedì della Salute di Orzinuovi”, con il nuovo e ultimo appuntamento (riprenderanno a settembre) in programma giovedì 22 maggio “Chi si prende cura della tua salute?”

Promosso da ASST Franciacorta e dal Comune di Orzinuovi, in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia, l'evento è gratuito e aperto a tutti. L'iniziativa nasce dalla volontà di costruire un dialogo consapevole, mettendo al centro l'evoluzione dei bisogni di salute e le trasformazioni in atto nei servizi e nelle professioni sanitarie.

Ospedale, territorio e comunità oggi devono dialogare per garantire percorsi di cura efficaci, continui e personalizzati. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla formazione e dell'orientamento verso le nuove professioni sanitarie, grazie al contributo dell'Università degli Studi di Brescia.

Non solo infermieri: oggi esistono molteplici figure professionali – tecnici sanitari, assistenti sanitari, terapisti, operatori della prevenzione, professionisti della riabilitazione, che lavorano in sinergia per garantire una presa in carico efficace e centrata sulla persona.

Conoscere questa rete di competenze significa anche aprire uno sguardo su nuove opportunità di studio e carriera, per i giovani e non solo.

Durante la serata, esperti e operatori del settore – tra cui medici di medicina generale, infermieri, assistenti sociali, coordinatori dell'Ospedale di Comunità di Orzinuovi, dell'Hospice e dei processi integrati del territorio – offriranno testimonianze e riflessioni sulla “presa in carico” della persona, cosa significa e come avviene nel concreto. La tavola rotonda offrirà un racconto diretto tra le diverse figure coinvolte nel sistema salute, evidenziando la centralità della persona, il lavoro in équipe e il valore della prossimità nei servizi sanitari.

Gli interventi attesi

Saranno presenti il direttore generale di ASST Franciacorta, Alessandra Bruschi, il sindaco di Orzinuovi Laura Magli, il presidente del Consiglio del Corso di Laurea Infermieristica dell'Università di Brescia, Donatella Placidi, il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI), Stefania Pace, e il presidente dell'Ordine TSRM e PSTRP (professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), Luigi Peroni, a testimonianza dell'impegno condiviso per una sanità moderna, multidisciplinare e vicina ai cittadini.