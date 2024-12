Zincatura Bresciana: servizi di qualità per aziende, artigiani, progettisti e costruttori.

Oltre sessant'anni di storia per Zincatura Bresciana

Una storia lunga più di sessant’anni e un percorso di crescita costante. Merito di un legame forte con il territorio, ma anche di uno sguardo sempre fisso sul futuro. Stiamo parlando di Zincatura Bresciana, storica azienda italiana, parte del Gruppo Telefri, specializzata nella zincatura a caldo della carpenteria metallica con sede a Verolanuova e diversi centri di raccolta tra Nord e Centro Italia.

Dalla sua fondazione negli anni ‘60, un percorso di innovazione e di crescita costanti hanno trasformato Zincatura Bresciana in una realtà di spicco nel settore dei trattamenti galvanici per la qualità della zincatura, la sostenibilità dei processi e la flessibilità dei servizi pre e post trattamento. L’azienda è attualmente guidata dalla seconda generazione di imprenditori, Dayana e Luigi Telefri, che hanno avviato ulteriori progetti di innovazione e di crescita sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, con particolare attenzione alle esigenze del territorio.

Il punto di forza

Punto di forza è la vasca di zincatura a caldo che misura 14,20 x 2,70 x 3,40 metri e si colloca tra le più ampie in Europa. Un’architettura industriale unica nel suo genere, che consente di rispondere con un trattamento di qualità a tutte le esigenze di progettisti e costruttori. La larghezza della vasca permette, infatti, di zincare nella miglior posizione possibile anche la carpenteria metallica di grandi dimensioni e i prodotti particolarmente sensibili alla deformazione.

Grandi aziende, PMI e artigiani si affidano a Zincatura Bresciana per zincare a caldo e proteggere nel tempo i propri manufatti, potendo contare su un servizio di alta qualità e puntualità delle consegne in ogni singolo progetto, che si tratti di grandi commesse o di prodotti realizzati da una piccola realtà. I servizi di zincatura, stoccaggio nell’ampio magazzino (anche al coperto), e gli ulteriori trattamenti post zincatura opzionabili si rivolgono a diversi settori, dall’edilizia al mondo agricolo, dalle rinnovabili all’automotive, fino a grandi infrastrutture civili e industriali.

Il tema della sostenibilità

La flotta proprietaria di camion connette l’azienda ai centri di raccolta e alle sedi dei clienti, offrendo una logistica ancora più efficiente. Centrale per Zincatura Bresciana il tema della sostenibilità. Nella sua accezione sociale, ambientale e di governance. L’impresa ha per Zincatura Bresciana una funzione sociale, oltre che economica. Così come il rispetto dell’ambiente e il benessere e la sicurezza delle persone, oltre che la qualità dei servizi ai clienti, che ricoprono un ruolo chiave nella dinamica aziendale.