Paolo Vittorielli è il nuovo primo cittadino di Manerbio

Manerbio ha scelto il cambiamento.

Il nuovo sindaco è Paolo Vittorielli

Paolo Vittorielli e la squadra di Manerbio Incontra governeranno il paese. Una lunga campagna elettorale e la convinzione che con il lavoro e la coesione tutto si può raggiungere. E così è stato. I cittadini hanno voluto dare la propria fiducia ad un gruppo di manerbiesi che da sempre vive fino in fondo il territorio e che conosce con profondità le problematiche e le questioni spinose, così come le potenzialità sulle quali si potrà lavorare. Un ricco programma elettorale ha anticipato questa soddisfazione per la lista appoggiata dal centro destra, una vittoria allineata con le scelta dell’intero paese e che potrà garantire una stretta collaborazione con Provincia, Regione e Governo nazionale.

I dati

Il dato non è ancora ufficiale ma la festa a «casa» Vittorielli è già iniziata, anche perché a metà scrutinio è al 56,50%. E già sono arrivate le congratulazioni di rito degli sfidanti, Giandomenico Preti (29,29%) e Angela Grazioli (14,22%).