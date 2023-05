Sei sindaci già eletti a Offlaga, Trenzano, Castelcovati, Barghe, Borno e Malonno

A Barghe e Borno sono stati riconfermati i sindaci uscenti, Giovanni Battista Guerra (Barghe) e Matteo Rivadossi (Borno). Erano gli unici candidati ed è stato raggiunto il quorum del 40% dei votanti. Restava la formalità della validità del 50% dei voti validi (più uno).

Scontata anche la rielezione del sindaco uscente di Offlaga, che si «scontrava» con una lista amica: per Giancarlo Mazza sarà un plebiscito, come conferma la prima sezione scrutinata.

Successo ormai consolidato anche per il sindaco uscente di Trenzano Italo Spalenza e per il vicesindaco uscente di Castelcovati Fabiana Valli. Riconferma anche per Giovanni Ghirardi di Malonno.

E' presto per dire che i giochi siano fatti, ma dallo spoglio delle prime sezioni sta emergendo una tendenza significativa anche alle elezioni amministrative di Manerbio: Paolo Vittorielli sarebbe al 55%, Giandomenico Preti al 35% e Angela Grazioli al 10%. Ma i dati sono ancora ufficiosi, ma per Vittorielli sono già iniziate le strette di mano.