Nuova crepa in Popolari per Rudiano: Locatelli lascia e si unisce ad Alternativa

Manterrà il suo posto in Consiglio, ma sotto una bandiera diversa. Quella del Gruppo Misto creato con il consigliere indipendente Andrea Gallina, a cui Linda Locatelli si è unita dopo aver lasciato le fila del gruppo Popolari per Rudiano, con cui era stata eletta nel 2019.

Nuova crepa in Popolari: Locatelli lascia e si unisce ad Alternativa

Le dimissioni sono state protocollate il 27 gennaio. Nella lettera, arrivata sul tavolo del sindaco Alfredo Bonetti, Locatelli comunica il suo desiderio di "proseguire il percorso come consigliere indipendente, in conformità alle preferenze ricevute durante le elezioni" e motivandolo con scelte di natura personale

"incentrate non su questioni relazionali bensì su divergenze di carattere ideologico - spiega nel documento - Vorrei esprimere la mia gratitudine a Popolari per Rudiano e al capogruppo Pietro Vavassori, nonché alla mia collega e amica Carla Bettinardi per l’opportunità, per avermi trasmesso l’amore per la politica e per avermi permesso di condividere, insieme a loro, questi quattro anni e mezzo di mandato. Sono certa che, anche da questa nuova prospettiva, sarò in grado di contribuire positivamente al benessere del nostro amato Comune".

La storia si ripete per il gruppo Popolari per Rudiano, quasi abituato a vedere nomi «disertare» le proprie fila. Nel 2019, pochi mesi dopo le elezioni, a staccarsi dalla fazione era stato proprio Gallina (e così alcuni dei membri non eletti) per dedicarsi alla creazione del gruppo Rudiano alternativa, che ora trainerà verso le Amministrative.

A pochi mesi dal voto le carte tornano a mescolarsi e non è un caso: il nome di Linda Locatelli, che continua il suo percorso a Palazzolo Fenaroli nel Gruppo Misto creato con Gallina, comparirà anche nella "rosa" del candidato sindaco di Alternativa, assieme a quello di Claudio Piantoni (Lega) e di altri rudianesi i cui nomi non sono ancora stati ufficializzati.

Quanti angoli avrà il ring, questa volta, non è ancora sicuro. Oltre a Rudiano Alternativa e la maggioranza della civica Cittadini al Centro (la cui presenza è certa, ma che ancora deve annunciare il candidato), rimane l’incognita della presenza di Popolari per Rudiano o di altri eventuali sfidanti.