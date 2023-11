Rudiano Alternativa scende in campo con Andrea Gallina

Trasparenza, inclusività e una visione chiara di come costruire la Rudiano del futuro, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e valorizzando competenze e identità del territorio e della sua comunità. Su questi pilastri Andrea Gallina, 36 anni e volto del gruppo Rudiano Alternativa, ha appoggiato la sua candidatura a sindaco, confermando la sua presenza da protagonista all’appuntamento elettorale di giugno 2024.

Andrea Gallina e il gruppo Rudiano Alternativa

Classe 1987, laureato in Economia Industriale con specializzazione in Direzione Amministrativa (un percorso che ha concluso brillantemente nonostante le difficoltà: quando ancora studiava, ha perso entrambi i genitori a pochi anni distanza ndr) e attualmente analista bancario presso uno dei principali istituti finanziari a livello europeo, dal 2019 siede in Consiglio comunale tra le fila dell’opposizione, terra fertile per la creazione del gruppo Rudiano Alternativa. «Fondare questo gruppo è stata una decisione guidata dalla passione e dalla convinzione che Rudiano merita una prospettiva politica fresca e attiva - ha esordito - E’ un esempio tangibile di cittadinanza attiva, nato con l’intento di lavorare per il bene dei rudianesi e di prepararsi alle sfide delle imminenti elezioni amministrative, alimentato dall’idea che la politica deve andare oltre il mero esercizio del potere, trasformandosi in un veicolo per il miglioramento tangibile delle condizioni di vita dei cittadini. Rudiano ha bisogno di un’alternativa che si traduca in azioni concrete, e sono qui per guidare questa transizione».

La candidatura

La decisione di candidarsi non è stata un’idea improvvisa, ma «la naturale evoluzione di un percorso intrapreso negli ultimi cinque anni durante i quali ho investito il massimo impegno per prepararmi a questo ruolo, consapevole della responsabilità e lavorando negli interessi della comunità», ha continuato. A guidarlo la profonda convinzione che Rudiano abbia bisogno di «una svolta concreta», superando le «idee ormai obsolete portate avanti dalle vecchie Amministrazioni» a favore di un paese dove si respiri l’aria della trasparenza e dell’inclusività.

Gli obiettivi

Primo passo in caso di vittoria, sarà affrontare con determinazione la questione dei debiti comunali, ha sottolineato il candidato. «La gestione passata ha lasciato il nostro Comune gravato da mutui e finanziamenti, culminando recentemente con l’acquisizione di un nuovo mutuo per la costruzione della sede della Protezione Civile - ha spiegato - Questa situazione ha portato il debito a livelli insostenibili, rappresentando una sfida cruciale per il futuro di Rudiano. La mia priorità, forte dell’esperienza consolidata nel settore bancario, sarà garantire che il paese esca finalmente da questa situazione precaria, aprendo la strada a una ripresa economica sostenibile».

Ma l’impegno non si ferma qui. La stabilizzazione del Bilancio comunale permetterà di liberare risorse da investire in infrastrutture, istruzione e servizi sociali, aumentando la qualità dei servizi essenziali, cercando soluzioni «perché Rudiano possa crescere e prosperare senza sacrificare il benessere dei suoi cittadini - ha continuato Gallina - Voglio creare un ambiente inclusivo in cui ogni rudianese sia rappresentato, con i propri bisogni valorizzati e la possibilità di esprimere appieno le proprie capacità. La forza di Rudiano risiede nelle sue diversità, e credo fermamente che ognuno dei suoi abitanti abbia esigenze uniche».

Il programma work in progress

Le idee certo non mancano e si aggiungono a un programma (ora in fase di ultimazione e condiviso da tutta la squadra di Rudiano Alternativa), costruito sulle necessità raccolte dalla cittadinanza durante i gazebo organizzati sul territorio, «un’opportunità preziosa per ascoltare direttamente i rudianesi, raccogliere le loro preoccupazioni e comprendere le sfide che affrontano quotidianamente», che proseguiranno fino all’inizio della campagna elettorale. La stessa chiave con cui, in caso di vittoria, si affronterà il quinquennio di Amministrazione.

Gallina c’è e così la squadra di Rudiano Alternativa. E proprio questo sarà: un’alternativa, di nome e di fatto, all’attuale Amministrazione «colpevole», secondo il candidato, di numerose mancanze, di cui una emerge in modo più prepotente. «La distanza tra l’amministrazione attuale e le reali esigenze dei cittadini di Rudiano e la mancanza di trasparenza - ha concluso - Le decisioni vengono prese a porte chiuse, senza coinvolgere attivamente la cittadinanza. Questa mancanza di coinvolgimento nega ai rudianesi il diritto fondamentale di influire sul proprio destino. La mia proposta per Rudiano, invece, è quella di instaurare un governo basato sulla trasparenza, responsabilità e partecipazione attiva in ogni fase decisionale: solo così possiamo costruire un futuro in cui Rudiano prospera e dove ogni persona si senta parte integrante delle decisioni che plasmano il destino della nostra comunità. La trasparenza non è solo un concetto, ma sarà la parola d’ordine della mia Amministrazione».