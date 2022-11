Finisce l’indipendenza di Luciano Ragni, a lui la delega a Commercio e Montagna

Prima seduto ai banchi della maggioranza, poi in minoranza a sostegno della capogruppo di Forza Italia Giovanna Prati, ex assessore al Bilancio cui erano state revocate le deleghe. Poi ancora "indipendente", come dichiarato da lui stesso in sede del Consiglio comunale di metà settembre, dove si era seduto fra i consiglieri di Iseo Sicura "perché non c’erano altri posti". E infine nuovamente in maggioranza, dato che il sindaco gli ha affidato la delega al Commercio, quella alla Farmacia e nuovamente quella alla Montagna.

Nuovo giro di valzer per il consigliere Luciano Ragni, che da un decreto del 22 novembre a firma del sindaco Marco Ghitti è diventato il responsabile per Farmacia, Montagna e Commercio, delega precedentemente affidata ad Andrea Rivoltella, che invece d’ora in avanti si occuperà di Cultura e Biblioteca.

Una chiara presa di posizione da parte di Ragni, che accettando gli incarichi rientra tra le fila della maggioranza di Iseo Sicura. Nel gruppo consiliare di minoranza di Forza Italia resta quindi solamente la Prati.