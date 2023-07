Elly Schlein alla festa dell'Unità della Valverde a Botticino.

Elly Schlein a Botticino

La segretaria del Pd è attesa per sabato 22 luglio 2023 alle 19 ospite della festa dell'Unità della Valverde. Un cambio di programma rispetto a quanto in programma originariamente: la sua presenza era infatti attesa per il primo sabato di agosto. Per la leader del Partito Democratico si tratta della prima volta in terra bresciana dopo essere stata al parco Gallo nel bel mezzo della campagna elettorale per sostenere Laura Castelletti oggi sindaca di Brescia. Tra gli altri, proprio nella serata del 20 luglio, Giorgio Gori e Irene Tinagli, i quali ufficializzeranno la corsa elettorale per il parlamento europeo del 2024.

Pochi giorni dopo interverrà Laura Castelletti

Giovedì 27 luglio 2023 è invece attesa Laura Castelletti con Michele Zanardi con un intervento su «I nuovi sindaci», e venerdì 28 luglio 2023, Emilio Del Bono e Pierfrancesco Majorino parleranno di sanità e trasporti in Lombardia.