È ufficiale il sostegno di Lega e Forza Italia alla commercialista Maria Teresa Venni, 63 anni, cazzaghese, candidato sindaco alle Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre, che si presenterà con una lista civica di centrodestra. Anche a Bagnolo Mella Lega e Forza Italia hanno appoggiato la civica di un candidato sindaco donna.

Elezioni a Cazzago: Lega e Forza Italia unite per Maria Teresa Venni

Maria Teresa Venni, oltre a essere una professionista conosciuta e stimata, è già nota nelle stanze della politica per aver ricoperto il ruolo di assessore e vicesindaco durante le precedenti Amministrazioni. La lista si ispira ai valori che affondano le radici nella cultura del lavoro e della competenza messi al servizio della collettività.

"Per governare Cazzago San Martino serviranno tutte queste qualità, oltre ad un grande spirito di squadra - ha commentato la candidata - La mia determinazione a presentarmi come sindaco nasce dalla forza della squadra che si sta formando e dalla voglia di voltare pagina. Cazzago ha bisogno di competenza ed entusiasmo, elementi che metteremo in campo fin da subito”.

La candidata sindaco avrà il forte sostegno della Lega e di Forza Italia, nonché di compagini civiche presenti sul territorio. Il progetto sarà aperto anche a tutti i movimenti politici che ne condivideranno il programma.

“Una volta riscontrata la sua disponibilità alla candidatura non c'è stato alcun dubbio nel ritenere che Maria Teresa Venni fosse la persona più adatta a guidare la squadra del centrodestra a Cazzago San Martino - hanno sottolineato i referenti provinciali dei due partiti, Alberto Bertagna (Lega) e Alessandro Mattinzoli (Forza Italia) - Oggi si inizia la campagna elettorale con grande entusiasmo e con la concretezza che caratterizza il centrodestra, per vincere a Cazzago San Martino, così come in tutti gli altri Comuni bresciani che andranno al voto".