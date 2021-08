Lega e Forza Italia correranno unite anche a Bagnolo Mella. È ufficiale il sostegno all'avvocato Eleonora Rossini, 37 anni, candidato sindaco alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, che si presenterà con una propria lista civica affiancata dai due partiti di Centrodestra.

Elezioni a Bagnolo Mella: Eleonora Rossini si candida appoggiata da Lega e Forza Italia

"Bagnolo Mella è il Comune più grande tra quelli chiamati alle urne in provincia di Brescia - ha dichiarato il candidato sindaco - Era necessario dunque definire in tempi brevi il perimetro della coalizione per concentrarsi subito sul programma, sulle priorità e sul confronto con i cittadini. Avere una squadra unita, con valori comuni e con una tradizione di buongoverno è la base per costruire un percorso serio che possa portare Bagnolo Mella a essere un riferimento e un modello per tutta la bassa bresciana. Il progetto è aperto alle civiche del territorio e ai movimenti politici che si riconosceranno nel nostro programma elettorale”.

Partecipazione, sociale, lavoro. Questi i temi principali che, secondo la Rossini, si devono affrontare.

"Ritengo sia fondamentale ascoltare tutti i cittadini e i loro bisogni coinvolgendoli attivamente nella risoluzione delle varie problematiche con massima disponibilità al confronto, necessario per una crescita condivisa - ha proseguito - I lavori alle opere pubbliche già in corso dovranno essere ultimati e messi a disposizione quanto prima. Sarà di primaria importanza recuperare finanziamenti regionali, nazionali ed europei da poter poi investire in molteplici opere pubbliche puntando alla riqualifica ma soprattutto a una rivalorizzazione del nostro centro storico. In relazione al sociale auspichiamo ci sia una proficua collaborazione con le associazioni di volontariato, considerato soprattutto il particolare periodo storico che stiamo attraversando, per offrire una attenzione specifica agli anziani e alle famiglie con soggetti disabili, argomento a cui tengo particolarmente. Ci impegneremo, altresì, con le istituzioni preposte al fine di trovare soluzioni in relazione alla mancanza cronica di medici di base e cercare così di implementare la medicina territoriale. Quanto al paese, sarà fondamentale collaborare in prima linea con imprenditori e commercianti per trovare soluzioni che soddisfino le loro esigenze e riorganizzare la Pubblica Amministrazione perché possa essere al servizio del cittadino. Bagnolo Mella è inoltre un paese a forte vocazione agricola: le aziende troveranno nell'amministrazione comunale un alleato per affrontare le sfide del futuro, legate all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, attraverso un forte snellimento burocratico e servizi dedicati".

I referenti di Lega e Forza Italia, Alberto Bertagna e Alessandro Mattinzoli, appoggiano in pieno la candidatura della Rossini.

"Eleonora Rossini è un candidato di altissimo profilo, una professionista conosciuta e stimata che ha saputo farsi apprezzare per il lavoro svolto in ambito legale - hanno dichiarato - Una volta riscontrata la sua disponibilità alla candidatura non c'è stato alcun dubbio nel ritenere che fosse la persona più adatta a guidare la squadra del centrodestra a Bagnolo Mella. Avrà il forte sostegno della Lega e di Forza Italia nonché di compagini civiche presenti sul territorio provinciale e soprattutto dei tanti bagnolesi che stanno manifestando interesse ad avvicinarsi al progetto. Ora si inizia con grande entusiasmo e con la concretezza che caratterizza il Centrodestra, per vincere a Bagnolo Mella così come negli altri Comuni che andranno al voto".