"Con la collaborazione del Comune di Brandico": la scritta sulle locandine e la replica della minoranza

Pensa ha poi proseguito:

"Con queste collaborazioni non ufficiali, soprattutto a fronte di un contributo economico anche solo promesso, potrebbe sorgere un conflitto di interessi, visto che il concedente del contributo è lo stesso promotore o organizzatore. La vera collaborazione comunale per un evento, come sempre fatto dalla nostra Amministrazione, dovrebbe derivare esclusivamente dal patrocinio, sia esso oneroso che gratuito, concesso dalla Giunta comunale tramite delibere ufficiali, su richiesta degli enti o associazioni promotrici, cosa che non è avvenuta nei casi sopra esposti. Questa “collaborazione del Comune”, enfatizzata ovunque, appare come una ridicola prova di mettersi in mostra a soli pochi giorni dalle elezioni, un subdolo tentativo di dimostrare l'impegno della nuova Amministrazione nel creare più socialità, quando in realtà si tratta di un contributo minimo e non ufficialmente deliberato, a eventi organizzati da altri - ha concluso poi il capogruppo di opposizione - Da sottolineare che la nostra Amministrazione, poco prima delle elezioni, in occasione dell’inaugurazione delle nuove piantumazioni lungo il viale del cimitero, era stata criticata dall'attuale lista di maggioranza per aver mescolato sacro e profano a scopi elettorali. Ora, la nuova Amministrazione non ha mescolato, ha già messo le mani sul sacro, ignorando l’etica e le norme e sta prevaricando il proprio ruolo anche in altre realtà associative del territorio. La partenza non è stata delle migliori e il nuovo che avanza, sta facendo enormi passi indietro".